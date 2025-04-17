До повномасштабного вторгнення Україна підійшла із маленькою частиною того, що було колись.

За роки незалежності Україна десь розгубила більшу частину систем ППО, які дістала у спадок від СРСР. Станом на 2019 рік армія мала лише чверть від того, що було на початку. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

За його словами, на початку 1990-х років в українському війську налічувалося 225 зенітно-ракетних комплексів різних типів. Але за три наступні десятиліття більшість із них "кудись зникла".

Так, вже до 2000 року українська армія мала тільки 168−169 систем ППО, а на момент приходу Зеленського до влади у 2019 році їх залишалось близько 60.

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"Я не про те, хто в нас там що вкрав, продавав… Я про те, що ми повинні зрозуміти, якою була щільність захисту України. Для чого? Щоб зрозуміти, який захист є у росіян. Тому що наші системи продавали не тільки туди, на Близький Схід, [а] і росіянам теж", — каже президент.

У цьому контексті Зеленський повторив тезу про готовність України придбати у США додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot.

"Україна готова купити мінімум 10 систем Patriot. Я сказав про цей мінімум Трампу під час нашої телефонної розмови. Він мені сказав, що Америка буде працювати над цим. Поки що, окрім цього, в мене немає іншої інформації", — сказав очільник держави.

Україна працює над створенням власної ППО

Як писав УНІАН, Україні гостро не вистачає систем ППО великого радіусу дії, особливо таких, які здатні перехоплювати балістичні ракети. Поки що найкраще із цим завданням справляються американські комплекси Patriot.

Радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін, який очолював міністерство стратегічної промисловості у 2023-2024 роках, в нещодавньому інтерв’ю зізнався, що Україна працює над створенням власного зенітно-ракетного комплексу великого радіусу дії. А доки ця робота триває, були створені "кустарні" зенітно-ракетні комплекси на базі тих систем, що вже були.

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