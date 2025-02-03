Танк зміг відбити кілька атак безпілотників, але виявився беззахисним перед ударами артилерії.

У російських військ у спробі захистити бронетехніку від атак українських безпілотників, окрім "танків-черепах" з'явилася нова розробка - "танк-колода". Як пише аналітик Forbes Девід Акс, нову російську "вундерваффе", створену зі старого танка, листового металу і колод, помітили в районі міста Велика Новосилка в Донецькій області.

Певного успіху росіяни домоглися, проте ненадовго. За словами естонського аналітика WarTranslated, танк "витримав атаки безпілотників, але поступився сучасній артилерії". Український безпілотник помітив машину, знерухомлену і кинуту на ґрунтовій дорозі під Великою Новосілкою.

"Витривалість "танка-колоди" перед атаками безпілотників аналогічна долі українського танка Leopard 1A5, який завдяки власній додатковій броні нещодавно пережив щонайменше вісім ударів безпілотників, перш ніж зазнав катастрофічних пошкоджень", - зазначає Акс.

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Як зазначає Акс, "танк-колода був надзвичайно добре зроблений для російської саморобної штурмової машини". Він мав борти з листового металу, покриті товстою гумою. Між бронекапсулою і зовнішньою гратчастою бронею були покладені колоди, дах заварений металевими листами, а відкидні двері були укріплені цеглою.

"Усієї цієї броні було достатньо, щоб відхилити FPV-дрони, які летять зі швидкістю всього кілька десятків миль на годину і часто вражають свої цілі з боків. Але артилерійські снаряди летять майже вертикально зі швидкістю миля на секунду і можуть пробити верхню броню машини, яка зазвичай є найтоншою", - підкреслює аналітик.

Танки на фронті - новини

Раніше український танк Leopard 1A5, який Київ отримав від Данії, вистояв під час атаки восьми російських безпілотників, доводячи ефективність додаткової броні. Тільки потім росіяни вивели його з ладу ударами ще трьома дронами.

Також раніше Forbes писав, що українська армія досі не знайшла ефективного способу використання своїх найменш продуктивних західних танків. 28 словенських M-55S, що залишилися в строю, після двох років переміщень між бригадами та без помітної участі в боях, зрештою опинилися у новоствореній 159-й механізованій бригаді.

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