Росія втрачає 'крила': Ту-22М загадково падають і палають на авіабазах, - ексофіцер армії США

Попри колосальні втрати, ці стратегічні бомбардувальники все ще залишаються небезпечними, особливо для цивільного населення України.

Російська стратегічна авіація зазнає нових втрат у війні проти України. Надії Москви на масоване використання літаків, здатних ігнорувати втрати й продовжувати обстріли українських міст, поступово руйнуються - не лише в небі, а й на землі. Про це пише військовий аналітик, колишній офіцер піхоти армії США Брент Іствуд для 19FortyFive.

Останній інцидент - падіння бомбардувальника Ту-22М поблизу Усольського району в Сибіру 2 квітня. До лінії фронту - понад 4300 кілометрів. За неофіційними підрахунками, це вже п’ятий втрачений Ту-22М за час повномасштабної війни.

Близько 60 таких літаків залишалось у Кремля на початок повномасштабного вторгнення, і втрати майже 10% флоту є відчутним ударом. Ту-22М - машина ще з часів Холодної війни, яку Росія активно застосовує для запуску крилатих ракет, зокрема по українських містах.

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Українці розцінюють такі удари як терористичні атаки.

"Росія вважає за краще використовувати Ту-22М для знищення міст. Це обурює українців, які вважають, що терористи вчиняють теракти проти мирного населення", - йдеться у матеріалі.

Попри захист, ці літаки зазнають втрат не лише в повітрі, а й на землі: дрони ЗСУ знищили вже кілька таких "пташок" просто на авіабазах. Особливо болючими стали удари по базі в Енгельсі, де також знищено запаси ракет.

У відповідь Росія продовжує обстріли з глибини свого повітряного простору - літаки залишаються за сотні кілометрів від України, випускаючи ракети Х-22. Ці ракети - одна з найнебезпечніших загроз для цивільного населення.

"Немає припинення вогню", - наголошують міжнародні спостерігачі. Попри окремі заяви про деескалацію, російські літаки й далі несуть смерть.

Ту-22М: ретро-гігант у сучасній війні

Backfire - таку назву бомбардувальник отримав на Заході - має чотирьох членів екіпажу, понад 6000 кг бойового навантаження і може літати зі швидкістю понад 1600 км/год. Його конструкція базується на ще радянському Ту-22 "Бліндер". Особливу увагу було приділено конструкції крила змінної стріловидності - основи всього проєкту.

Літак має великий бойовий досвід - від Афганістану до сучасної війни в Україні. Але сьогодні він дедалі частіше стає мішенню.

Попри втрати, загроза залишається. Ту-22М усе ще використовуються для завдання ракетних ударів, зокрема оснащуються і плануючими бомбами, що ускладнює перехоплення.

"Літак зазнав ударів, але він все одно буде вагомим фактором у війні, оскільки припинення вогню виявилося недосяжним. Україна вважає Ту-22М інструментом терору і силою, з якою потрібно рахуватися", - підсумував автор.

Інциденти з тактичною авіацією РФ

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня у Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Повідомлялося, що аварія сталася в Іркутській області. На борту було чотири члени екіпажу. За непідтвердженими даними, члени екіпажу встигли катапультуватися.

За словами губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва, літак виконував плановий політ. Він заявив, що літак розбився біля населеного пункту Буреть Боханського району, один льотчик загинув.

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