Данія ще не ухвалювала рішення про передачу своїх винищувачів.

Данія підтримає передачу Україні своїх винищувачів F-16. Але це станеться лише за підтримки США як країни-виробника цих літаків.

Про це заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен, пише Radio 4.

"Хочу сказати, що не можу собі уявити, аби ми не підтримували це. Україні потрібні літаки. Більш ніж будь-коли, якщо вони хочуть перемогти. Це стосується і датських бойових літаків F-16", - сказав Пульсен.

Він підтвердив свою заяву, зроблену кілька днів тому, що Данія ще не ухвалювала рішення про передачу своїх винищувачів.

"Уряд ще не прийняв жодного рішення щодо винищувачів F-16", - зазначив Пульсен.

Усього в Данії є 43 бойових літаки F-16, з яких 30 активно використовуються. Водночас, датські літаки F-16 замінюють більш сучасними бойовими літаками F-35.

Винищувачі для України - що відомо

Українські пілоти найближчим часом приїдуть до Данії, де проходитимуть навчання з керування та обслуговування літаків F-16.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди є одними з лідерів західної коаліції з підготовки українських пілотів на F-16. Також у цьому списку Велика Британія, США, Бельгія й низка інших держав. Нещодавно стало відомо, що Норвегія підтримає зусилля з навчання українських пілотів.

Під час "Рамштайну-12" наприкінці травня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління західного виробництва розпочнуться у найближчі тижні.

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