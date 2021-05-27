Кулеба заявив, що не розуміє, чому для української армії закуповували білоруські вантажівки МАЗ, а не українські КрАЗи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна повинна зменшувати взаємодію з Білоруссю у військо-технічній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова МЗС сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Глава МЗС заявив, що не розуміє, чому для української армії закуповували білоруські вантажівки МАЗ, а не українські КрАЗи.

"Дуже важливий аспект - це військово-технічне співробітництво. Це найчутливіше. Я теж не розумію, чому МАЗи, а не КрАЗи... Але безумовно, ми маємо довіряти національному виробнику і маємо чітко звужувати простір для взаємодії у військово-технічній сфері, тому що ми не знаємо, що буде з білоруського боку під контролем росіян закладатися у техніку, яка буде постачатися до нас", - заявив Кулеба.

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Міністр сказав, що Україна вже приділяє увагу цьому принциповому моменту.

Окремо глава МЗС зазначив, що не розуміє, чому міські голови в Україні теж закуповують білоруські і автобуси.

"Я як громадянин України, не як міністр, не розумію, чому наші мери купують білоруські тролейбуси, автобуси, а не купують аналогічну українську продукцію, яка нормальної якості", - заявив Кулеба.

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Автор: Віталій Саєнко