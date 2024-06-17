Доля України у загальносвітовому об'ємі імпортованої зброї становить 4,9 відсотка.

Україна за підсумками 2019-2023 років вийшла на четверте місце в світі за обсягами імпорту озброєнь. Про це йдеться у щорічній доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), пише Deutsche Welle.

Як зазначається у доповіді, частка України у загальносвітовому об'ємі імпортованої зброї становить 4,9 відсотка. Випередили нашу країну такі імпортери, як Індія (9,8 відсотка від світового об'єму), Саудівська Аравія (8,4 відсотка) та Катар (7,6 відсотка).

Загалом, за даними SIPRI, у 2023 році орієнтовні світові військові видатки зросли на 6,8 відсотка та перевищили 2,4 трильйона доларів.

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"У результаті глобальний військовий тягар - світові військові видатки як частка світового валового внутрішнього продукту (ВВП) - зріс до 2,3 відсотка. Уряди виділяли в середньому 6,9 відсотка своїх бюджетів на армію, або 306 доларів на людину", - йдеться у доповіді.

Зазначається, що Сполучені Штати витрачають найбільше грошей на зброю. Видатки США в розмірі 916 мільярдів доларів перевищили сумарні видатки дев'яти інших країн з першої десятки, а також в 3,1 раза перевищили видатки Китаю, другого за величиною військових витрат.

"Тенденція до збільшення військових видатків європейських держав у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну набрала обертів у 2023 році: 39 із 43 країн Європи збільшили військові видатки. 16-відсоткове зростання загальних європейських видатків було зумовлене 51-відсотковим зростанням видатків України та 24-відсотковим зростанням видатків Росії, а також тим, що 10 із 28 європейських членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) досягли або перевищили цільовий показник видатків у розмірі двох відсотків ВВП у 2023 році", - йдеться у доповіді.

Скільки світ витрачає на зброю

За підсумками 2023 року загальні світові військові витрати сягнули 2443 мільярдів доларів, збільшившись на 6,8% в реальному вираженні. Це було найбільше річне зростання з 2009 року.

Вперше з 2009 року військові витрати зросли в усіх п’яти географічних регіонах, визначених SIPRI, причому особливо значне зростання було зафіксовано в Європі, Азії та Океанії та на Близькому Сході.

Зазначається, що Сполучені Штати Америки, Китай і Росія очолили список країн з найбільшими військовими витратами. Водночас країни з першої десятки усі збільшили такі витрати минулого року.

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