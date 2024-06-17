Україна вийшла на четверте місце за обсягом імпорту зброї / twitter.com/DeptofDefense

Україна за підсумками 2019-2023 років вийшла на четверте місце в світі за обсягами імпорту озброєнь. Про це йдеться у щорічній доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), пише Deutsche Welle.

Як зазначається у доповіді, частка України у загальносвітовому об'ємі імпортованої зброї становить 4,9 відсотка. Випередили нашу країну такі імпортери, як Індія (9,8 відсотка від світового об'єму), Саудівська Аравія (8,4 відсотка) та Катар (7,6 відсотка).

Україна - найбільший імпортер зброї у Європі / Карта SIPRI

Загалом, за даними SIPRI, у 2023 році орієнтовні світові військові видатки зросли на 6,8 відсотка та перевищили 2,4 трильйона доларів.

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"У результаті глобальний військовий тягар - світові військові видатки як частка світового валового внутрішнього продукту (ВВП) - зріс до 2,3 відсотка. Уряди виділяли в середньому 6,9 відсотка своїх бюджетів на армію, або 306 доларів на людину", - йдеться у доповіді.

Зазначається, що Сполучені Штати витрачають найбільше грошей на зброю. Видатки США в розмірі 916 мільярдів доларів перевищили сумарні видатки дев'яти інших країн з першої десятки, а також в 3,1 раза перевищили видатки Китаю, другого за величиною військових витрат.

"Тенденція до збільшення військових видатків європейських держав у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну набрала обертів у 2023 році: 39 із 43 країн Європи збільшили військові видатки. 16-відсоткове зростання загальних європейських видатків було зумовлене 51-відсотковим зростанням видатків України та 24-відсотковим зростанням видатків Росії, а також тим, що 10 із 28 європейських членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) досягли або перевищили цільовий показник видатків у розмірі двох відсотків ВВП у 2023 році", - йдеться у доповіді.

Скільки світ витрачає на зброю 

За підсумками 2023 року загальні світові військові витрати сягнули 2443 мільярдів доларів, збільшившись на 6,8% в реальному вираженні. Це було найбільше річне зростання з 2009 року. 

Вперше з 2009 року військові витрати зросли в усіх п’яти географічних регіонах, визначених SIPRI, причому особливо значне зростання було зафіксовано в Європі, Азії та Океанії та на Близькому Сході.

Зазначається, що Сполучені Штати Америки, Китай і Росія очолили список країн з найбільшими військовими витратами. Водночас країни з першої десятки усі збільшили такі витрати минулого року.

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