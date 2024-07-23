Навесні рекорд належав Держспецзв’язку, яке замовляло такі БПЛА за ціною 161-170 тисяч гривень.

18-19 липня в Агенції оборонних закупівель уклали низку угод на постачання квадрокоптерів Мavic 3T на 93,26 млн гривень. Дрони з тепловізорами для нічної зйомки та без додаткових батарей замовили за ціною від 154 до 156 тисяч гривень. Про це повідомляють "Наші гроші".

Названа ціна Мavic 3T є найнижчою на закупівлях, які проводились в системі Prozorro під час війни.

Загалом в Агенції оборонних закупівель оголосили про закупівлю 1200 мавіків на очікувану суму 220,58 млн гривень. На аукціонах знижка склала в середньому 17%. Наразі за результатами аукціонів уклали половину угод, другу половину мають намір укласти вже скоро.

Відео дня

Також експерти проаналізували всі закупівлі Mavic 3T, про які опублікували дані у системі Prozorro з 1 червня по 8 липня 2024-го: як виявилось, середня ціна на літніх закупівлях складала 178 тисяч гривень за дрон у стандартній комплектації.

Дрони для потреб ЗСУ – що варте уваги

Нагадаємо, навесні стало відомо, що Агенція оборонних закупівель придбала 4 тисяч DJI Mavic для українських Збройних сил.

Загальна сума укладених контрактів склала 575,2 млн гривень. Середня ціна DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм склала 194,2 тисяч гривень.

Зазначимо, що тільки за перші два місяці поточного року українській промисловості вдалося виготовити приблизно 200 тисяч FPV-дронів.

Також варто нагадати, що ще в грудні Володимир Зеленський озвучив ціль для оборонної промисловості – виготовити мільйон FPV-дронів за 2024-й рік.

Вас також можуть зацікавити новини: