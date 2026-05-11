Індія посилює ядерний потенціал: у Делі випробували аналог 'Орєшніка'

Індія провела випробування нової балістичної ракети середньої дальності Advanced Agni, оснащеної роздільною головкою з блоками індивідуального наведення. Про це повідомляє Defense Express.

Офіційно заявлено, що ракета здійснила політ з декількома "корисними навантаженнями", які були націлені на різні райони в Індійському океані. За даними індійської сторони, телеметрія, зібрана наземними та морськими станціями стеження, підтвердила успішне виконання випробування.

Це вже друге публічно відоме випробування індійської балістичної ракети з роздільною бойовою частиною після тесту Agni V, проведеного в березні 2024 року. Видання зазначає, що опубліковані зображення нової ракети та попередньої версії Agni V візуально схожі.

За однією з версій, Індія могла розділити позначення між Agni V з моноблочною бойовою частиною та новою модифікацією з декількома бойовими блоками. Також не виключається, що Advanced Agni отримала оновлені системи керування та наведення.

Базова Agni V являє собою двоступеневу твердопаливну ракету. Офіційно її дальність заявлена на рівні 5400 кілометрів при максимальному навантаженні до чотирьох тонн. При цьому раніше індійські представники стверджували, що за рахунок полегшення конструкції та застосування композитних матеріалів дальність могла збільшитися до 8000 кілометрів.

Advanced Agni розглядається Індією як носій ядерних зарядів. Роздільна головна частина з блоками індивідуального наведення дозволяє одночасно вражати кілька цілей і підвищує ймовірність подолання протиракетної оборони. І поява такої ракети, концептуально аналогічної російському "Орєшніку", має для країни стратегічне значення.

У публікації зазначається, що розвиток подібних систем пов'язаний, зокрема, з напруженими відносинами між Індією та Китаєм. Пекін уже має засоби протиракетної оборони, зокрема систему HQ-29.

Водночас індійська програма може прискорити гонку озброєнь у регіоні. У Пакистану вже є ракета середньої дальності Ababeel з роздільною головкою, хоча її заявлена дальність істотно менша – до 2200 кілометрів.

Індійські контракти на постачання зброї – останні новини

Раніше повідомлялося, що Вірменія має намір відмовитися від закупівель російського ОТРК "Іскандер" і закуповувати індійські балістичні ракети Pralay. Згідно з інформацією The New Indian Express, наразі ведуться переговори.

Крім того, згідно з повідомленням South China Morning Post, Індія підписала контракт з Росією на поставку кількох сотень ракет класу "повітря-повітря" великої дальності на загальну суму понад мільярд доларів. Контракт розрахований на 1-1,5 року з моменту підписання.

