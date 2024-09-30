Росіяни планують щомісяця готувати по 18 операторів таких БПЛА.

Російське пропагандистське видання "ТАСС" розкрило деталі роботи "секретного" навчального центру СТЦ ("Спеціальний технологічний центр"). Він реалізує близько 90 різних програм, зокрема з підготовки екіпажів для розвідувальних дронів типу "Орлан-10" та "Орлан-30".

Як пише Defense Express, головний конструктор центру Роман Іванов розповів, що з 2022 року процес навчання операторів дронів суттєво змінили. Навчання тепер проходить у посиленому режимі – 12 годин на день замість восьми, і триває місяць. Із програми підготовки прибрали елементи, що стосувалися цивільного використання дронів.

Міноборони РФ подало запити на поліпшення матеріально-технічної бази центру, проте поки що відповідний контракт не було укладено. У планах – досягти показників підготовки 1000 операторів на рік, що становить понад 80 осіб на місяць.

Відео дня

Російська сторона зазначає, що навчання обходиться дорого – приблизно в один мільйон рублів (близько 10,6 тис. доларів США). Це пов’язано з тим, що значна частина курсу передбачає польоти на реальних дронах, вартість яких, за їхніми даними, перевищує 10 млн рублів (106 тис. доларів). Ресурс одного "Орлана" вистачає приблизно на два-три місяці навчання, що в еквіваленті становить 720-1080 годин польоту, хоча реальний ресурс, ймовірно, менший.

Операторами стають військові, які раніше не мали досвіду керування безпілотниками, особливо літакового типу. Після навчання формується екіпаж з трьох осіб: пілот, оператор обладнання та технік. Перед початком курсу кожен курсант проходить тестування на здатність керувати БПЛА.

"Орлан-10" - що відомо

"Орлан-10" - вкрай небезпечний безпілотник. Він може пролетіти 600 кілометрів, піднятися на 5 кілометрів, а радіус його дії - 120 кілометрів.

Дрон виявляє цілі та корегує вогонь, перехвачує радіоперемовини, блокує мобільний зв'язок, "ламає" сигнал GPS, скидає боєприпаси з малої висоти тощо.

Нещодавно стало відомо, що зенітники 3-ї окремої танкової Залізної бригади ЗСУ вперше збили на величезній висоті російський безпілотник "Орлан" в небесній дуелі та показали відео.

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