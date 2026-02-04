Потреби зростають: шведська компанія Saab планує випускати 36 винищувачів Gripen щороку

Компанія готова виготовляти літаки й в інших країнах.

Шведська компанія Saab планує значно розширити свої виробничі потужності для випуску новітньої модифікації винищувача Gripen E/F. Як повідомив керівник відділу маркетингу програми Gripen Мікаель Францен, компанія планує випускати 36 нових винищувачів на рік, передає FlightGlobal.

"Ми вже почали інвестувати значні кошти в збільшення виробничих потужностей", - наголосив він.

За словами Францена, аби задовольнити попит, який зростає, та існуючі тендерні можливості, виробництво Gripen може перевищити цифру в 36 одиниць, хоча він відмовився називати конкретну кількість.

У виданні зазначили, що частина таких потужностей буде розташована за межами головного складального заводу компанії в Лінчепінгу (Швеція).

Зокрема бразильський складальний завод, який використовується Embraer у партнерстві з Saab, планує поставити свій перший Gripen у першому кварталі 2026 року. Це перший надзвуковий винищувач, який був вироблений у Латинській Америці.

Такий літак передадуть бразильським ВПС - першим замовником Gripen E/F, які вже експлуатують винищувачі, побудовані у Швеції.

"Додаткові тверді замовлення від Таїланду, Колумбії та шведських ВПС дають Saab комфортну стартову позицію для пошуку інших перспективних можливостей у Португалії, Філіппінах, Перу та Україні. Але без сумніву, найбільш очікуваною можливістю для Gripen є Канада, де уряд переглядає свої плани щодо закупівлі 88 американських літаків Lockheed Martin F-35A - під впливом експансіоністської риторики та торгових санкцій з боку Вашингтона", - підкреслили у FlightGlobal.

Тому компанія Saab запропонувала виробляти літаки Gripen в Канаді, розробляючи їх разом з місцевим партнером, як це було зроблено у Бразилії.

За словами Францена, як завод у Бразилії, так і гіпотетичне виробництво у Канаді, будуть обслуговувати експортних клієнтів, а не лише виконувати відповідні внутрішні замовлення.

Попри те, що американський літак пропонує підвищену живучість завдяки стелс-платформі, Францен наголосив, що Gripen пропонує нижчі експлуатаційні витрати, високий рівень доступності та конструкцію, спеціально розроблену для суворих холодних погодних умов.

"Gripen надасть Канаді бойову масу. Канада, як і Швеція, має арктичні умови, тому ми знаємо, що Grippen дуже добре підійде Канаді", - сказав він.

Gripen для України - останні новини

Як писав УНІАН, Україна може швидше отримати винищувачі Gripen. Зокрема йдеться про те, що політичні амбіції Перу мимоволі усунули конкурента за дефіцитні шведські винищувачі, дозволивши Україні розраховувати на більш стислі терміни їх отримання.

Також повідомлялось, що Україна та Швеція обговорили передачу Gripen та ракет Meteor. Як стало відомо, Швеція готує один з найбільших пакетів безпекової допомоги для України, в який входять ППО, радари від Saab, системи радіоелектронної боротьби та дрони - зокрема для далекобійних ударів (deep strike).

