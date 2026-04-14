Премʼєр Норвегії пояснив, чому країна досі не передала Україні обіцяні винищувачі F-16

Загалом країна обіцяла надати шість таких літаків.

Обіцяні Норвегією винищувачі F-16 досі не були доставлені в Україну, хоча вже і є українською власністю. Справа в тому, що борти потребують ремонту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере сказав під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським в Осло.

"Норвегія пожертвувала шість літаків F-16 для України", – відзначив Стере.

За його словами, ці винищувачі не були задіяні в активних операціях, бо Норвегія вже впродовж кількох років експлуатує літаки новішого покоління – американські F-35.

При цьому, як зазначив норвезький прем’єр, обіцяні Україні шість винищувачів F-16 потребуватимуть важливого ремонту та підготовки до моменту включення до складу Повітряних сил України.

Він уточнив, що літаки F-16 від інших країн, наданих Україні, були безпосередньо задіяними в операціях, і тому більш швидше надійшли до Києва.

Йонас Гар Стере акцентував, що шість літаків від Норвегії вже є власністю України і частиною Повітряних сил ЗСУ. Однак наразі вони перебувають в Бельгії, де техніки їх ремонтують і готують до експлуатації. Він вважає, що перші літаки вже незабаром будуть відновлені для виконання завдань.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський висловив вдячність за передачу цих літаків.

"Це не новина для нас, що ці літаки мають бути відновленими. Тож, ми розуміємо, що після ремонту ці винищувачі надійдуть в Україну", – зауважив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік заявив, що Україна досі не отримала шість обіцяних F-16. Два норвезькі літаки, на яких навчалися українські пілоти в Данії, відправили на авіаремонтний завод Sabena Engineering у Бельгії, де вони перебувають понад рік. Ще чотири винищувачі взагалі були небоєздатні, але у квітні минулого року у розібраному стані їх відправили на той же бельгійський завод.

У Sabena Engineering наголосили, що є серйозні проблеми з потужностями з обслуговування та підготовкою винищувачів F-16. Зазначалося, що на підготовку літаків для України потрібен рік, якщо почати роботи прямо зараз.

Водночас міністр оборони України Михайло Федоров днями повідомив, що Бельгія підтвердила намір передати Україні додаткові винищувачі F-16 та забезпечити постачання запчастин для наявних літаків. Крім того, країна виділяє цього року €1 млрд оборонної допомоги Україні. Аналогічну суму надасть Іспанія.

