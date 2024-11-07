LTAMDS вже скоро може замінити застарілий радар Patriot.

Найсучасніша версія ракети Patriot під час випробувань вразила ціль тактичної балістичної ракети. Вона була повністю інтегрована з новим радаром, який розробила Армія США, пише Defense News.

Під час випробувань на ракетному полігоні Уайт Сендс (штат Нью-Мексико), використовувались удосконалений ракетний сегмент Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE) і перехоплювач CRI (Cost Reduction Interceptor - перехоплювач з меншими витратами).

"Перехоплювачі були випущені у хвилеподібній конфігурації і успішно уразили і перехопили ціль наземного базування", - зазначили у заяві компанії Lockheed Martin, виробника ракет сімейства Patriot.

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У компанії додали, що випробування, яке поєднувало радар нижнього рівня протиповітряної і протиракетної оборони, було зосереджено на попередніх розробках PAC-3 з інтегрованими системами бойового управління армії (IBCS) і LTAMDS.

"IBCS виробництва Northrop Grumman - це польова система, яка пов'язує будь-який датчик з будь-яким стрільцем на полі бою і розглядається як мозок майбутньої архітектури протиповітряної і протиракетної оборони армії. LTAMDS призначена для заміни застарілого радара Patriot, який забезпечує 360-градусний захист", - пояснили у Defense News.

Завдяки успішному випробуванню LTAMDS начальник штабу Сухопутник військ США Ренді Джордж розглядає можливість якнайшвидше розгорнути новий радар в оперативних підрозділах для подальшої оцінки і випробувань.

Водночас генерал-майор Френк Лозано, керівник програми армійських ракет і космосу наголосив, що таке випробування є частиною масштабнішої кампанії з комплексних випробувань під час пожеж, яка триває з середини вересня і триватиме до грудня.

Інші військові випробування США

Як писав УНІАН, США відпрацювали ядерний удар в умовах знищення Білого дому. Зокрема йдеться про ситуацію, коли по США вже нібито завдано ядерного удару, уражена структура управління, не існує Білого дому разом з Вашингтоном. За словами аналітиків, за таких умов команда на ядерний удар буде передана за допомогою ALCS з літака E-6B Mercury.

Водночас оглядач Defense News Стівен Лоузі наголосив, що військово-повітряні сили США мають намір збільшити роль бомбардувальника-невидимки B-21 у межах нової стратегії панування у повітрі, тому вже переглядають свої плани щодо винищувача шостого покоління.

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