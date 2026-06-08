Вистачило б протягнути через всю Флориду: BI про масштаби антидронових сіток в Україні

Хоча Росія першою застосувала цю тактику, зараз Україна також вкладає в неї значні кошти.

В Україні на дорогах протидронові сітки стали настільки поширеними, що цього року їх було встановлено достатньо, щоб простягнути від одного до іншого кінця Флориди.

Як пише Business Insider, Міністерство оборони України заявило, що цього року на прифронтових дорогах встановлено 822 км "протидронових захисних сіток". Близько 210 км цього захисту було встановлено лише в травні.

Зазначається, що Державна спеціальна транспортна служба встановлює вздовж доріг дерев'яні або металеві каркаси, натягуючи на них сітку, утворюючи багатокілометрові тунелі.

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Як повідомило видання, більша частина цієї протидронової сітки виготовляється з переробленої сільськогосподарської або рибальської сітки, часто подарованої західними союзниками. Вона особливо ефективна для захоплення лопатей пропелерів невеликих ударних дронів, що робить її дешевою останньою лінією оборони проти головного джерела ураження у війні.

Видання зазначило, що українські та російські війська спочатку встановлювали сітки для захисту бронетехніки, але наприкінці 2023 року почали використовувати їх для прикриття стаціонарних позицій, особливо з появою на полі бою дронів на оптоволокні та зниженням надійності засобів радіоелектронної боротьби.

Примітно, що Росія першою розпочала масштабне будівництво сітчастих тунелів на вразливих дорогах. Перші кадри з таким ноу-хау з’явилися навесні 2025 року і показували, як росіяни застосовували його на автомагістралях у Донецьку.

Але Україна також вкладає значні кошти в цю тактику. Згідно зі статистикою, за останні 2 роки країна встановила не менше 1158 км сіток для захисту від дронів, що приблизно дорівнює відстані між Нью-Йорком і Чикаго.

Хоча сітки можуть бути ефективним засобом захисту від дронів, але вони, як зазначило видання, не є абсолютно надійними. Повторні атаки дронів можуть створювати прориви в сітці, дозволяючи наповненим вибухівкою дронам проникати всередину і чекати на транспортні засоби цивільних або військових, що проїжджають повз.

Війна в Україні: новини

Раніше Business Insider писав про те, що на тлі війни Ірану та США країни Близького Сходу почали звертатися до українського досвіду для протидії загрозі іранських "Шахедів". Хоча Україна створила вражаючу систему ППО, але експерти в галузі оборони стверджують, що навряд чи партнери на Близькому Сході зможуть повністю скопіювати українську стратегію з використанням дронів-перехоплювачів і застосувати її на практиці. Вони зазначали, що на це є кілька причин.

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