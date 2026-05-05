Бельгія показала антидронову ракету, яку причепила на F-16: чому це важливо для України (відео)

Бельгійська розробка має велике значення, адже країна є одним з донорів F-16 і має передати Україні 30 одиниць..

Повітряні сили Бельгії показали збиття БпЛА-мішені ракетою FZ275 LRG, випущеною з винищувача F-16.

Як зазначає український військовий портал Defence Express, про польоти бельгійських F-16 з цими ракетами було відомо ще у березні, потім збройні сили країни офіційно підтвердили, що працюють над інтеграцією протидронових ракет. Але не ракет APKWS, які вже використовуються для цих завдань повітряними силами України та США, а бельгійських FZ275 LGR.

Характеристики бельгійських ракет

Аналітики зауважують, що FZ275 LGR мають той самий 70-мм калібр і таку саму систему наведення на відбитий лазерний промінь, через що ціль необхідно підсвічувати до моменту її ураження.

Водночас головною перевагою таких засобів є ціна, яка значно менша за будь-які інші серійні ракети класу "повітря-повітря". Крім того, один F-16 на двох точках підвіски може нести 6 блоків по 7 ракет у кожній - загалом 84 ракети.

Постачання ракет Україні

Наголошується, що постачання Україні ракет APKWS, які виробляються у США, зупинилося. Крім того, як зазначили аналітики, під час війни США проти Ірану, їх дефіцит взагалі міг посилитись ще сильніше.

"Саме тому бельгійські напрацювання з інтеграцією власної FZ275 LRG мають дуже велике значення. Особливо враховуючи те, що Бельгія є одним з донорів F-16 і має передати 30 бортів, хоча поки не передала жодного, очікуючи надходження відповідної кількості F-35", - зазначають аналітики.

Також зауважується, що бельгійські F-16 такі самі, які отримала раніше Україна, а тому інтеграція під них ракет FZ275 LRG теж можлива.

Водночас, вказують у Defence Express, розробник ракет поки не встигає за попитом, але має на меті вийти на темпи у 3500 ракет на рік наприкінці цього року.

F-16 для України

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Бельгія та Іспанія виділять по 1 мільярд євро оборонної допомоги України. Крім того, українські військові отримають додаткові винищувачі F-16 та запчастини до них.

Згодом він повідомив, що Україні отримала додатково до стаціонарних мобільні тренажери F-16. Це можливість безперервно тренувати пілотів, і фактично - це перехід на стандарти НАТО в підготовці.

