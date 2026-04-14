Українська тактика захисту від дронів не підходить країнам Близького Сходу, – BI

Географічне положення може обмежувати можливості ешелонованої оборони.

На тлі війни Ірану зі США та Ізраїлем країни Близького Сходу звертаються до українського досвіду для протидії загрозі іранських "Шахедів". Однак, як пише Business Insider, хоча Україна створила вражаючу систему ППО, експерти в галузі оборони стверджують, що навряд чи партнери на Близькому Сході зможуть повністю скопіювати українську стратегію з використанням дронів-перехоплювачів і застосувати її на практиці, і на це є кілька причин.

"Українська система протиповітряної оборони ефективно працює завдяки наявності простору для ешелонованої оборони. У країн Перської затоки такого простору немає, тому їм потрібна дещо інша конфігурація", – зазначається в статті.

Різне географічне положення

Одна з відмінностей цих держав від України полягає в тому, що тут немає великої території, на якій можна розмістити безліч груп перехоплювачів БПЛА, сказав Business Insider Джастін Бронк, експерт з військово-повітряних сил з британського аналітичного центру Royal United Services Institute.

Географічне положення дозволило Україні створити багаторівневу систему протиповітряної оборони, від дешевих безпілотників-перехоплювачів до сучасних зенітно-ракетних комплексів, розміщених на різних відстанях для ураження загроз задовго до того, як вони досягнуть міст. Мобільні підрозділи також можуть передислокуватися для перехоплення атак. Але ця модель не застосовується на Близькому Сході.

Території країн тут набагато менші – Об'єднані Арабські Емірати займають менше 32 000 квадратних миль (трохи більше 80 000 кв. км), а Кувейт – менше 7 000 (18 тис. кв. км), – і багато з їхніх найважливіших цілей, таких як великі міста, аеропорти та авіабази, знаходяться недалеко від узбережжя.

Безпілотники-перехоплювачі – лише частина рішення

Дуглас Баррі, експерт з військово-повітряних сил з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, заявив BI, що Близькому Сходу необхідний інший набір рівнів протиповітряної оборони, ніж той, який використовує Україна:

"Велика територія суші може забезпечити військовим "корисний час реакції". Однак прибережна географія означає, що "загроза опиняється практично на порозі досить швидко". Можливість збивати цілі над морем, а не на суші, має перевагу в плані зменшення руйнувань, але скорочення часу реакції є проблемою".

Придбання перехоплювачів недостатньо

Існують й інші проблеми для країн, які прагнуть перейняти український стиль протиповітряної оборони. Президент України Володимир Зеленський та представники промисловості попереджали, що однієї лише закупівлі перехоплювачів недостатньо.

Країнам, які готуються до сучасних зенітних боїв, необхідні потужні системи підтримки, хороша інтеграція та навчання. Зеленський зазначив, що деякі країни закупили українські перехоплювачі, а потім повернулися в Україну за допомогою, оскільки їм не вистачало ширшої системи підтримки.

Ще одним обмеженням є дефіцит пропозиції

Агріс Кіпурс, генеральний директор латвійської компанії Origin Robotics, що виробляє безпілотники-перехоплювачі, які використовує Україна, розповів Business Insider, що до війни з Іраном йому було важко переконати військових прийняти на озброєння безпілотники-перехоплювачі. Зараз попит стрімко зростає.

Україна допомагає боротися з "Шахедами" на Близькому Сході

Країни Перської затоки активно залучають Україну до зміцнення протиповітряної оборони на тлі загроз з боку Ірану.

Як зазначають експерти, Україна створила ефективну систему боротьби з дронами, зокрема іранського типу "Шахед". Дешеві дрони-перехоплювачі дозволяють знищувати до 90% повітряних цілей.

На початку березня стало відомо, що українські професійні команди з протидії та збивання іранських ударних дронів типу "Шахед" вирушили до Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії. Також Україна направила дрони та експертів для захисту американських баз у Йорданії.

