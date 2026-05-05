У Китаї показали новітню систему ПРО, яка здатна збивати супутники: є важливий нюанс

Для HQ-29 також декларується можливість перехоплення балістичних та гіперзвукових ракет.

З’явилося відео з перевезенням новітньої системи протиракетної оборони Китаю HQ-29, яка здатна збивати супутники. Як зазначає український військовий портал Defence Express, на опублікованому в китайських соцмережах відео можна помітити перевезення 8 пускових установок HQ-29, а також 16 ракет до них.

Аналітики розповіли, що розробка HQ-29 тривала з початку 2000-х років, вперше HQ-29 було офіційно представлено у вересні 2025 року.

Нові опубліковані кадри перевезення HQ-29 розкривають те, що на озброєнні Китаю вже може бути щонайменше дві батареї цього комплексу. Офіційно про систему відомо вкрай мало, а більшість характеристик базується на зовнішніх оцінках.

Так, для HQ-29 називаються наступні характеристики: дальність ураження - до 2 тисяч 500 км, висота перехоплення - до 850 км. Утім, згідно з іншими оцінками, висота перехоплення може становити від 150 до 600 км, що виглядає правдоподібніше. Швидкість ракети HQ-29 оголошується на рівні 6-10 Махів (7 тис. 350 - 12 тис. 250 кілометрів за годину).

"Такі характеристики й справді вражають, однак варто наголосити, що це лише оцінки, й справжні можливості можуть бути зовсім інші. Для HQ-29 декларується можливість перехоплення балістичних ракет (ймовірно в тому числі міжконтинентальних), гіперзвукових ракет, а також супутників на низькій навколоземній орбіті", - зазначають аналітики.

Крім того, зауважується, що якщо ці характеристики й справді відповідають дійсності, то вони перевищують навіть оголошені для російської системи протиракетної оборони С-500. Вона має максимальну дальність стрільби начебто у 600 км, а також висоту перехоплення до 200 км.

