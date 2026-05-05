В Росії заявили, що створили рішення для зриву масованих атак FPV-дронів (фото)

Російська компанія "Росел" доповнила лінійку систем протидії безпілотникам "СЕРП" виробом, розрахованим на захист транспорту від FPV-дронів. Про це повідомляє "Ростех".

Прилад, який отримав назву "СЕРП-FPV", орієнтований на протидію БпЛА, що загрожують мобільним об'єктам. За словами росіян, ключовим фактором в цьому питанні є швидкість розгортання комплексу та ефективність придушення сигналу.

"СЕРП-FPV" забезпечує круговий огляд і придушення по азимуту на 360 градусів, що є критично важливим для захисту від атак з будь-якого напрямку.

Система може працювати на найпоширеніших частотах керування FPV-дронами (зокрема в цивільних діапазонах). Комплекс формує спрямовані та всеспрямовані перешкоди, що дозволяє "ефективно впливати на дрони як під час точкового захисту, так і при відбитті групових нальотів".

Росіяни кажуть, що сьогодні оператори безпілотників доволі часто експериментують і перепрошивають свою техніку так, щоб вона працювала на "кастомних" частотах.

У таких випадках стандартні налаштування та засоби радіоелектронної протидії можуть бути неефективними.

Водночас, як повідомляється, комплекси "СЕРП" мають важливу перевагу: навіть якщо оператор використовує "авторську" частоту, але вона входить у діапазон роботи антидрона, сигнал усе одно буде подавлено.

Раніше УНІАН повідомив, що для захисту від дронів росіяни почали використовувати конструкції з поверхнями, що обертаються на дуже високій швидкості. Станом на початок року принаймні один зразок такої системи вже проходив випробування на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Власну концепцію сучасного захисту від дронів для бронетехніки представили і французи. Вона розрахована насамперед на встановлення на бронемашини VBCI. На оприлюднених фото можна побачити конструктивні елементи, що візуально нагадують російські "кульбаби" або "їжаки".

