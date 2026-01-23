Річний бюджет Великого Новгорода: у ГУР озвучили витрати РФ на один обстріл по Україні

За ці гроші можна збудувати сучасний, повністю укомплектований онкологічний центр.

У ніч на 20 січня російські війська за одну масовану атаку витратили понад 130 млн доларів, що дорівнює річному бюджету такого міста як Великий Новгород. Відповідні підрахунки зробили фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням ГУР, окупанти тоді здійснили масований повітряний удар по території України, застосувавши загалом 372 засоби повітряного нападу.

Серед них: балістичні ракети "Іскандер", гіперзвукова ракета "Циркон", крилаті ракети Х-101, навчальні РМ-48У, а також різні дрони – "Герань", "Гарпія" та "Гербера".

"Загальна вартість використаного озброєння перевищує 131 мільйон доларів США (понад 10,2 млрд рублів). Для порівняння, на ці кошти протягом року живе місто Вєлікій Новгород із населенням близько 220 тисяч осіб. Це також зіставно з третиною річного бюджету цілих регіонів Росії: Калмикії та Ненецького автономного округу", - зазначають у ГУР.

За таку суму, додають розвідники, можна було б збудувати сучасний, повністю укомплектований онкологічний центр, здатний рятувати тисячі життів. Крім того, цих коштів вистачило б на реалізацію сотень регіональних і національних соціальних проєктів.

За даними ГУР, такі витрати на агресивний удар проти мирних українських міст відбуваються на тлі рекордного бюджетного дефіциту – минулого року він сягнув 5,6 трлн рублів (70 млрд дол), або близько 2,6% ВВП.

Також у повідомленні йдеться, що заради продовження фінансування воєнної машини Москва змушена підвищувати податки й акцизи та скорочувати видатки на соціальну сферу, а також державні інвестиційні проєкти.

"Попри мирні запевнення Кремля та системну кризу в економіці та соціальній сфері, Росія продовжує фінансувати геноцидну війну проти українського народу", - констатують у ГУР.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня РФ атакувала Україну протикорабельною ракетою "Циркон", запустивши її з тимчасово окупованого Криму, 18 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300 - з Брянська та Ростовської області. Також ворог атакував 15 крилатими ракетами Х-101 (район пуску Вологодська область РФ) та 339 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотниками інших типів. Зокрема, "Циркон" було запущено на Вінницьку область, по об’єкту критичної інфраструктури.

