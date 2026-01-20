Куди під час нічної атаки летів російський 'Циркон': Ігнат розкрив напрямок

Для збиття таких ракет потрібно мати відповідні засоби в потрібний час в потрібному місці, наголосив військовий.

Застосована Росією проти України ракета "Циркон" летіла у Вінницьку область. Про це у коментарі УНІАН повідомив Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування Повітряних сил.

Відповідаючи на запитання щодо застосування росіянами ракети "Циркон" проти України, він сказав:

"Летів він у Вінницьку область, по об’єкту критичної інфраструктури".

Ігнат додав, що ворог намагається бити по об’єктах енергетики.

Відео дня

Він нагадав, що "Циркон" - це протикорабельна ракета, яка летить по балістичній траєкторії.

"Ми вже такі ракети раніше збивали… Щоб збивати такі ракети, потрібно мати відповідні засоби в потрібний час в потрібному місці", - сказав Ігнат.

Водночас Наталя Заболотна, начальниця Вінницької обласної військової адміністрації раніше повідомила, що внаслідок нічної ворожої атаки сталося влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Усі відповідні служби працюють на місці події", - зазначила вона.

Атака РФ по Україні 20 січня - що відомо

Раніше у Повітряних силах розповіли, чим росіяни били по Україні вночі. За словами військових, російські окупанти атакували Україну протикорабельною ракетою "Циркон", запустивши її з території тимчасово окупованого Криму, 18 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300 та 15 крилатими ракетами Х-101.

Також Росія атакувала 339 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною було збито/подавлено 342 цілі: 14 Іскандер-М/С-300, 13 Х-101 та 315 БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Також було зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.

Вас також можуть зацікавити новини: