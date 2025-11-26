Спеціальний модуль планування і корекції перетворює звичайні авіабомби вільного падіння на керовані плануючі боєприпаси.

Бомби з уніфікованим модулем планування та корекції (УМПК), також відомі під абревіатурою "КАБ", можуть застосовувати не тільки російські винищувачі четвертого покоління, а й новітній Су-57. Про це з посиланням на голову "Ростеху" Сергія Чемезова повідомляє Army Recognition.

"Модуль корекції зроблений так, що без доопрацювання його можна використовувати на будь-якому літаку четвертого і п'ятого поколінь. Якщо знадобиться, бомби з таким модулем зможуть нести і Су-30, і Су-35, і інші машини", – заявив Чемезов у своєму інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ.

Чиновник додав, що сьогодні основними носіями бомб з УМПК є фронтовий бомбардувальник Су-34, який активно застосовується у російсько-українській війни.

Зазначимо, що сьогодні на озброєнні РФ перебуває лише один винищувач "п’ятого покоління" – вищезгаданий Су-57. Вочевидь, саме його мав на увазі голова "Ростеху".

Інший російський винищувач умовного п’ятого покоління отримав назву Су-75 Checkmate. Станом на сьогодні він не здійснив жодного польоту. Очікується, що Checkmate підійметься в небо наступного року.

Керовані авіабомби – головне

Модуль УМПК перетворює звичайні авіабомби на керовані плануючі боєприпаси. Серед переваг такої зброї – масовість і відносно невелика вартість, якщо порівнювати з ракетами.

Дальність ранніх версій бомби оцінювали у ~50-60 км, але цього року з'явилися фотографії нових версій УМПК з двигуном SW800Pro, який дозволяє збільшити дальність польоту до 100-200 км.

Таким чином, сьогодні у зоні ризику перебувають, зокрема, Миколаївська та Одеська області.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомив, що фахівці українського конструкторського бюро "Медоїд" розробляють аналог російського комплекту УМПК. Вартість одного виробу фахівці оцінили у 1 200 000 гривень.

