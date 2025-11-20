Федоров зазначав, що внаслідок російської атаки пошкоджено будинки, магазин та ринок.

Ввечері у четвер, 20 листопада, російські окупаційні війська завдали удару по Запорізькій області. Під атакою перебував і обласний центр – в одному з районів Запоріжжя чули вибух.

Про це інформує очільник Запорізької обласної адміністрації (ОВА) Іван Федоров. Незадовго до того, як пролунали вибухи, він попереджав про загрозу застосування ворогом керованих авіаційних бомб (КАБ).

Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Станом на 23:18 відомо про пʼятьох жертв. Ще троє людей дістали поранень. На місці обстрілу працюють всі відповідні служби.

Федоров зазначав, що внаслідок російської атаки пошкоджено будинки, магазин та ринок.

Він також показав кадри з наслідками обстрілу:

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов доповів правителю РФ Володимиру Путіну, що окупанти нібито захопили Купʼянськ Харківської області. Генштаб ЗСУ ці заяви спростовує.

Там кажуть, що у місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ворожих ДРГ. У Ямполі Донецької області ситуація схожа – ворог не окупував місто, заявили в Генштабі.

"Також не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% міста Вовчанська на Харківщині та 70% міста Покровська", – йдеться в повідомленні.

