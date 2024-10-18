Експерт розповів про те, як західні країни мають відреагувати на заяву Володимира Зеленського про потенційне створення ядерної зброї.

Після того, як президент України Володимир Зеленський згадав про ядерну зброю, різні експерти почали заявляти, що створення атомної бомби є неможливим завданням через політичні перешкоди та складний, дорогий процес, зазначає військовий аналітик, ексрадник міністра оборони України Олексій Копитько.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він підкреслив, що це дійсно важке завдання:

"Плюс усі будуть заважати. Заблокують кордони, вбиватимуть наших учених та інженерів. Будуть будувати інші підступи. Тому що ціна питання - вкрай висока: суверенітет".

Однак експерт зазначив, що вступ до НАТО теж важкий процес, він є в пріоритеті. Крім того, Копитько заявляє, що Україна зробила все, що потрібно на даному етапі в процесі вступу до Північноатлантичного альянсу, - все інше залежить від політичного рішення західних союзників.

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За його словами, партнери серйозно сприймають можливість України у створенні ядерної зброї в разі, якщо це буде позначено як національний пріоритет.

"Тому що за два з половиною роки вони вже втомилися рахувати неможливі місії, які Україна виконала. Наше МЗС, наша влада загалом зараз повинні люто заперечувати бажання роздобути ЯО (вже почали, і це правильно). Логіку позначили - цього достатньо. Тепер вона живе своїм життям. І всі в неї вірять, тому що вона правдива", - підкреслює експерт.

У публікації йдеться про те, що тепер країни Заходу можуть справді замислитися над тим, щоб запросити Україну до НАТО на даному етапі, оскільки це буде максимально прагматичним рішенням.

Заява про ядерну зброю - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський у розмові з Трампом сказав: "Україна або вступить до НАТО, або матиме ядерну зброю".

Крім того, Олексій Копитько раніше заявляв, до чого призводить ядерне нестримування.

"Аргументів немає, тому що немає альтернативи. Немає способу забезпечити свою безпеку, окрім як створити непомірні ризики для тих, хто не готовий їх прийняти", - зазначає він.

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