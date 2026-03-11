Удвічі швидший за Мі-8: італійці показали революційний конвертоплан (фото)

Італійська компанія Leonardo Helicopters показала, яким вона бачить конвертоплан майбутнього. Про це повідомляє FlightGlobal.
Поки що це лише рендери, які демонструють основний напрямок робот. Концептуальний проєкт отримав назву ATA-NXM (Advanced Tiltrotor Aircraft Next Generation Military). Як випливає з назви, апарат призначений для розв'язання військових завдань.
Передбачається, що він зможе виконувати транспортні, санітарно-евакуаційні, спеціальні операції, а також різні завдання на морі. Розрахункова злітна маса апарата варіюється від 8 до 18 тонн.
ATA-NXM створюють на основі досвіду розробки цивільного конвертоплана AW609 і демонстратора NGCTR (Next-Generation Civil Tiltrotor), який створюється за підтримки ЄС в рамках програми Clean Sky 2.
Головна особливість ATA-NXM полягає в новій компоновці силової установки. Двигуни апарату знаходяться значно ближче до фюзеляжу, ніж у більшості конвертопланів. В конструкції можна використовувати вже існуючі турбовальні двигуни, наприклад GE Aerospace CT7.
Апарат отримав переднє горизонтальне оперення під кабіною для поліпшення стійкості і V-подібне хвостове оперення від NGCTR.
Як кажуть у компанії Leonardo, мета проєкту полягає в тому, щоб визначити максимальний потенціал технології конвертопланів.
Головною перевагою останніх є поєднання можливості вертикального зльоту/посадки та високої швидкості, яка може становити понад 500 км/год. Для порівняння, максимальна швидкість гелікоптера Мі-8 становить близько 250 км/год.
Нові літальні апарати – інші новини
Раніше УНІАН повідомив, що для заміни ненадійного конвертоплана V-22 Osprey американці розробляють літальний апарат X-76 з унікальними реактивними двигунами.
Серед ключових вимог до апарата – можливість розвивати крейсерську швидкість понад 740 км/год, зависати в складних умовах і експлуатуватися з непідготовлених аеродромів.
А ще раніше стало відомо, що Сполучені Штати розробляють нову доктрину для перспективного конвертоплана Bell V-280 Valor, яка може допомогти армії проривати міцну оборону противника.