Випуск ATACMS в Німеччині: аналітики відповіли, чи може на щось розраховувати Україна

Нове підприємство важливе не лише для забезпечення потреб Німеччини, але, ймовірно, й для України.

Нове виробництво американських балістичних ракет ATACMS в Німеччині планується розгорнути на базі заводу Rheinmetall. Про це повідомляє Defense Express.

Відповідний меморандум уклав концерн Rheinmetall з американською компанією Lockheed Martin. Видання пише, що на новому виробництві планують виготовляти твердопаливні двигуни та інші компоненти ракет ATACMS. Також, ймовірно, там буде й кінцева збірка ракет, із місцевих елементів та деяких інших ключових компонентів, які в даний час виготовляют у США.

Аналітики Defense Express зазначили, що нове підприємство важливе не лише для забезпечення потреб Німеччини та інших країн НАТО, але, ймовірно, й для України.

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"Враховуючи те з якою частотою ЗСУ застосовуються балістичні ракети ATACMS, можна зробити висновок, що постачаються вони у вкрай обмежених кількостях. Нове ж підприємство, ймовірно, може допомогти виправити це становище", - вважают експерти.

У Rheinmetall кажуть, що будівництво заводу з виробництва ракетних двигунів завершується. "Вже у 2027 році має розпочатися виробництво твердопаливних двигунів та інших компонентів до ракет ATACMS. Однак, попри початок виробництва вже у наступному році, ймовірно, перші ракети зійдуть з конвеєра не раніше 2028 року, якщо не пізніше, оскільки цикл виробництва сучасного озброєння такого рівня займає багато місяців", - зазначає видання.

До того ж, спершу виробництво буде працювати не на повну потужність.

Аналітики зазначили, що невідома й запланована потужність німецького виробництва, при цьому відомо, що у США виробляють ATACMS на рівні десятків одиниць на місяць, а у Німеччині, ймовірно, темпи будуть дещо меншими.

Ракети ATACMS: новини

Як повідомляв УНІАН, далекобійні ракети ATACMS виробляє компанія Lockheed Martin. У ATACMS є декілька модифікацій - вони можуть бути як з однією боєголовкою вагою близько 250 кг, так і нести касетні боєприпаси. Також вони мають різну дальність польоту – від 165 до 300 км.

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