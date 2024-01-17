Також президент пояснив, чому досі Україна не почала самостійно виробляти зенітно-ракетні комплекси "Петріот".

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у світі не вистачає виробництва для задоволення потреб України у снарядах і зброї.

Про це глава держави сказав під час виступу у Давосі на полях Всесвітнього Економічного Форуму.

Президент пояснив об'єми використання Україною снарядів для артилерійських установок з калібром 155 мм.

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За його словами, в усьому світі виробництво усіх компаній, які сьогодні генерують виробництва артилерійського снаряду 155-го калібру, нездатне забезпечити достатньою кількістю артилерії для війни в Україні.

"Нам не вистачає усього. Я не говорю, що нам усе дають. Частину дають або продають. По-різному. Я хочу вам сказати про об'єм: у світі немає на сьогодні достатнього об'єму виробництва на прикладі, як я сказав, артилерії, яка буде достатньою для української армії, щоб витримувати війну з російською армією", - наголосив Зеленський.

Також він пояснив, чому Росія отримує снаряди з північної Кореї.

"У них що мало виробництва? Ні, недостатньо власного виробництва. Недостатньо. І тому, вони по світу шукають. Великий дефіцит", - сказав Зеленський.

За його словами, світ у цілому не готовий до повномасштабної війни.

При цьому, президент відзначив, що Україна почала виробляти й відновила виробництво боєприпасів ще радянського калібру 122 і 125 мм.

"Чи цього достатньо? Ні! Зовсім ні через ті самі причини, що й недостатньо артилерії 155-го калібру", - додав глава держави.

Він пояснив, що треба для початку виробництва артилерії 155-го калібру.

"Для цього потрібно, щоб у вас була ліцензія. Від кого? У однієї з країн НАТО, у якої є ця ліцензія. В Україні її не було. Ми довго пробивали цей процес. Ми його пробили. І сьогодні виходимо на виробництво такого снаряду", - заявив Зеленський.

Також він додав, що Україні буде недостатньо 1 мільйона дронів, які вона планує виробити цього року.

"Коли ми говоримо про вітчизняні ракети, так само. Коли ми говоримо про вітчизняні системи радіоелектронної боротьби, так само. Коли ми говоримо про системи протиповітряної оборони, вибачте, я повинен зробити великий уклін тим виробникам, які зробити "Петріот". Немає сьогодні такої системи у світі, щоби вона могла боротися з будь-якою ракетою, від звичайної до балістичної, будь-якого удару РФ", - додав Зеленський.

За його словами, випробовування "Петріотів" на тренуваннях у полі "це ніщо у порівнянні з тим, що відбулося в Україні у час війни".

Глава держави наголосив, що американські зенітно-ракетні комплекси "Петріот" - це найпотужніші системи ППО у світі.

"І росіяни в шоці, і я вам чесно скажу, що й наші партнери у шоці, що ця система дійсно так сильно працює. А тепер ми запитуємо один одного: а чому Україна не виробляє? У нас є домовленості. Ми будемо це робити, коли отримаємо ліцензії, коли отримаємо (дозвіл) на спільне виробництво і так далі", - сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, сьогодні запаси таких систем не достатні у світі, аби передати більше Україні для її захисту.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 13 січня президент США Джо Байден заявив, що республіканцям в Конгресі США доведеться дорого розплачуватися у тому випадку, якщо вони не схвалять програму фінансування військової допомоги Україні. Водночас, президент США сподівається, що подолати розбіжності у Конгресі таки вдасться.

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