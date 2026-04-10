Україна планує укласти угоди ще з трьома країнами Близького Сходу, - Зеленський

Україна вже має угоди з Саудівською Аравією, Катаром і ОАЕ, але на черзі – Оман, Кувейт і Бахрейн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі ведуть безпекові перемовини ще з трьома країнами, з якими Україна планує укласти дронові угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами.

Глава держави наголосив, що українські фахівці перехоплювачами українського виробництва вже збивали іранські "Шахеди" на Близькому ході.

З ким ще плануємо домовитися про тісну співпрацю

"У нас є домовленість щодо десятирічних угод із трьома країнами. Українські компанії працюватимуть із військовими цих країн для захисту того чи іншого об'єкта. Моє завдання – домовлятися про обсяг, про послуги, про види озброєння. Зараз тривають такі безпекові перемовини з Оманом, також говоримо з Кувейтом та Бахрейном – це плюс до тих країн, із якими ми вже домовились, і всі це бачили", - повідомив Зеленський.

Що Україна отримає від співпраці з арабськими країнами

При цьому, як відзначив президент, Україна отримає за надання підтримки країнам Близького Сходу "різні речі".

"Десь ідеться про перехоплювачі для захисту нашої енергетики, десь є фінансові домовленості. Все це посилить нашу енергетичну стабільність – маємо домовленості на рік. Також нафта й дизель для України. Десь отримуємо нафту, яка прийде на відповідні заводи у Європі для переробки. А десь ми говоримо про готовий продукт – про дизель. Тобто фактично ми допомагаємо посилити їхню безпеку в обмін на внесок у стійкість нашої країни, і це значно більше, ніж просто отримати гроші", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Україна вже має угоди на 10 років з Саудівською Аравією, Катаром і ОАЕ.

За словами Зеленського, основне завдання українських фахівців із захисту неба в регіоні Близького Сходу полягає у тому, щоби виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських "Шахедів" і ракет.

Україна має намір з країнами регіону будувати заводи і лінії виробництва.

