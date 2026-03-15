'Я хотів підписати угоду на суму близько 35-50 мільярдів': Зеленський про дрони для США

Відповідний документ поки не було підписано.

Україна хотіла підписати угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо виробництва дронів на суму близько 35-50 мільярдів. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами, говорячи про дискусії зі США про Drone deal та експорт нашої експертизи в безпеці.

"Трохи менше року тому ми висунули пропозицію і передали її американським партнерам. Ми хотіли започаткувати експортну інфраструктуру для наших дронів, технологій, дронів на базі ШІ, ШІ-технологій та систем радіоелектронної боротьби - всього цього, адже це система оборони. І, звісно, у нас є дефіцит систем антибалістичної оборони "Петріот", - сказав він.

Глава держави зауважив, що у війні, коли іранський режим використовує сотні "Шахедів", ви не будете використовувати антибалістичні ракети для захисту від них. Тож потрібна відповідна система захисту з іншими елементами.

"Наша пропозиція полягала в тому, що ми можемо надати систему, і Сполучені Штати мають бути першими, оскільки вони відчутно нас підтримують зброєю проти балістики та є стратегічним партнером України. Ось чому ми запропонували Сполученим Штатам угоду щодо дронів", - пояснив Зеленський.

Зацікавленість є, але документу немає

За його словами, "ми отримали від них, а також безпосередньо від президента, сигнал, що це їм цікаво". Президент зауважив, що в цілому йдеться про систему, у якій можуть працювати 200 компаній. І вибір робитиме саме сторона Сполучених Штатів.

"Наші підприємства збільшать обсяги виробництва. Половина продукції піде на нашу передову, цього має вистачити. А половина потужностей, які зараз не можуть виробляти більше через фінансовий дефіцит, піде нашим партнерам. Першими знову будуть Сполучені Штати. Це була моя ідея", - сказав Зеленський.

Утім, зауважив він, "ми не підписали документ з президентом Трампом". "У мене немає відповіді, чому. Можливо, це станеться пізніше, але я не впевнений", - зазначив глава держави.

Він також розповів, що "хотів підписати угоду на суму близько 35-50 мільярдів". "У нас були такі потужності. Це велика угода щодо дронів на довгі роки. І навіть якщо деякі морські дрони не працюватимуть через два роки, наприклад, з огляду на нові технології, то будуть нові підводні дрони", - сказав Зеленський.

Спільне виробництво

За його словами, Україна також готова до варіанту спільного виробництва. "Спільне виробництво у США - це буде підприємство на умовах 50/50. Ми згодні на це. Розподіл - 50% наших інженерів, 50% американських інженерів. І у нас буде велике виробництво дронів, і найголовніше, що ці дрони будуть доступні для використання двома країнами: Україною та США", - зауважив президент.

Він зазначив, що у нас є перші виробничі лінії в Німеччині, а також виробництво щойно розпочалося у Великій Британії. "Це не ті глобальні виробництва, які ми хотіли створити зі Сполученими Штатами, але ми почали працювати. У нас є також виробництво в Данії. І це хороший початок нових оборонних взаємовідносин", - сказав Зеленський.

Drone deal

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський зауважив, що Drone deal для США абсолютно актуальна, і що українська пропозиція до Штатів щодо укладення дронового договору є пріоритетом для України, адже США - це стратегічний партнер. Таким чином президент України прагне підписати відповідний договір з президентом США Дональдом Трампом. Крім того, це було б "дуже класно" і для наших компаній.

Вас також можуть зацікавити новини: