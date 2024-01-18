Використання Москвою на полі бою ракет, поставлених Пхеньяном, демонструє успіхи режиму Кім Чен Ина.

В останні тижні російські війська запустили на Україні балістичні ракети малої дальності, поставлені Північною Кореєю, згідно з оцінками Вашингтона, Сеула і Києва. Пхеньян надав Москві десятки одиниць цієї зброї, стверджують США.

Видання WSJ пише, що чиновники дійшли висновку, що використовувалася північнокорейська зброя, проаналізувавши уламки, зібрані в Україні. На думку експертів в області оборони, Росія використовувала нові ракети малої дальності KN-23 та KN-24, розроблені Пхеньяном. Обидві країни заперечують участь у постачанні зброї.

Незважаючи на шквал випробувальних пусків, Північна Корея досі не могла оцінити, як її нове покоління балістичних ракет малої дальності поводиться на полі бою - зокрема, проти західних систем оборони.

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На думку експертів в області безпеки, бойові дії, швидше за все, нададуть режиму лідера Кім Чен Ина нові можливості для поширення. Незаконний збройовий бізнес країни налічує не одне десятиліття, хоча в останні роки він пішов на спад. Традиційні замовники на Близькому Сході, в Африці та інших регіонах перейшли на дешевші безпілотники, які виявилися кращими за застарілі пропозиції Пхеньяна. Посилення санкцій підвищило ризик того, що вантажі, що знаходяться в дорозі, можуть бути перехоплені.

Використання ракет малої дальності надає новий імпульс продажам зброї Північною Кореєю, оскільки мілітаризація зростає у всьому світі і створює новий попит з боку країн, які не мають доступу до легальних продажів зброї.

"Північна Корея зможе отримати за ці системи таку ціну, якої не було раніше", - говорить Тобі Далтон, старший науковий співробітник і співдиректор програми з ядерної політики Фонду Карнегі. "Це дійна корова".

Кім нещодавно відвідав найбільші заводи країни з виробництва боєприпасів, наказавши чиновникам нарощувати виробництво. Збільшення продажів зброї може дати вкрай необхідний поштовх економіці Північної Кореї, яка все ще відновлюється після пандемії.

Точний потенціал країни з виробництва ракет важко оцінити, враховуючи схильність режиму Кіма до секретності. Однак, за оцінками південнокорейських фахівців, в Північній Кореї налічується понад 300 заводів з виробництва боєприпасів, включаючи ще 100 цивільних об'єктів, які можуть переключитися на виробництво зброї.

Північна Корея має деякі переваги перед заходом, де виробникам зброї важко впоратися з попитом, спричиненим війною в Україні. Виробництво зброї в Пхеньяні контролюється державою. Кім може наймати людей на заводи, якщо хоче збільшити виробництво.

Пхеньян спирається на вітчизняних виробників і нелегальні мережі для забезпечення своєї ракетної промисловості. Але він також значною мірою спирається на Росію та деяких інших союзників з точки зору поставок та технологічних ноу-хау, говорить Тушар Судеш Мангуре, оборонний аналітик аналітичної компанії GlobalData. Щоб ще більше збільшити виробництво, Росія могла б надати сировину, яку Північна Корея насилу отримує, додав він.

Те, що Росія, постійний член Ради Безпеки ООН, з очевидним успіхом застосовує північнокорейські ракети, посилає кілька дуже чітких сигналів потенційним покупцям, які, можливо, ще сумніваються, чи варто вести збройовий бізнес з режимом Кіма, говорить Дар'я Долзікова, науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб, лондонського аналітичного центру з питань оборони і безпеки.

За її словами, один з таких сигналів полягає в тому, що Росія навряд чи буде припиняти будь-які подібні угоди, здійснювані через її кордони, або вимагати покарання покупців в ООН. Інший полягає в тому, що північнокорейські ракетні системи можуть бути більш надійними, ніж вважалося раніше.

Удари ракетами Північної Кореї по Україні - останні новини

На новорічні свята Росія вдарила по Україні балістичними ракетами, виробленими в КНДР.

Представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук підкреслив, що КНДР використовує Україну як випробувальний полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд, продавши цю зброю Москві.

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