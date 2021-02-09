Постачання військової продукції очікується завдяки виконанню державного оборонного замовлення попереднього року.

У 2021 році очікується постачання військової продукції на суму понад 10 млрд грн.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє прес-служба відомства.

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«Здійснені у 2020 році замовлення (укладені контракти) вже дозволяють Збройним силам України отримати цього року 10 млн штук боєприпасів, 3 тис. 300 ракетно-артилерійських систем, 2 тис. 700 приладів розвідки та спостереження, понад 320 автомобілів, більше 60 бронетранспортерів та броньованих машин, близько чотирьох десятків безпілотних авіаційних комплексів, а також шість літаків», - зазначив міністр.

За його словами, планування заходів із закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення відбувалося ще у 2020 році за діючим на той час законодавством. «Процедури закупівлі за діючими контрактами продовжуються відповідно до попереднього законодавства. Наразі йде процес формування нормативно-правової бази для забезпечення виконання норм нового закону «Про оборонні закупівлі» та здійснюється перехід на планування заходів та бюджету», - додав Таран.

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Автор: Юлія Янкевич