Трамп після трагедії у Флориді підтримав посилення перевірок покупців зброї

03:31, 20 лютого 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку двопартійним зусиллям з покращення національної системи перевірок, що передують купівлі зброї.

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«Хоча обговорення триває і зміни розглядаються, президент підтримує зусилля з покращення федеральних перевірок тих, хто купує зброю», - заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає Голос Америки.

Заклики до посилення контролю над обігом зброї в США лунають після стрілянини у школі штату Флорида, де загинуло 17 людей.

Декілька днів тому у цей навчальний заклад увірвався 19-ти річний нападник, озброєний напівавтоматичною гвинтівкою і відкрив вогонь по учнях та вчителях.​

Студенти, які вижили під час нападу закликають провести ходу до Вашингтона з вимогою внести зміни до правил, що регулюють обіг зброї в США.

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Теги: #Трамп#стрілянина у Флориді