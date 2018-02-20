Трамп після трагедії у Флориді підтримав посилення перевірок покупців зброї

Декілька днів тому у школу у Флориді увірвався 19-ти річний нападник, озброєний напівавтоматичною гвинтівкою і відкрив вогонь по учнях та вчителях.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку двопартійним зусиллям з покращення національної системи перевірок, що передують купівлі зброї.

Читайте такожЖертвами стрілянини в школі у Флориді стали 17 людей - шериф (фото)

«Хоча обговорення триває і зміни розглядаються, президент підтримує зусилля з покращення федеральних перевірок тих, хто купує зброю», - заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає Голос Америки.

Заклики до посилення контролю над обігом зброї в США лунають після стрілянини у школі штату Флорида, де загинуло 17 людей.

Декілька днів тому у цей навчальний заклад увірвався 19-ти річний нападник, озброєний напівавтоматичною гвинтівкою і відкрив вогонь по учнях та вчителях.​

Студенти, які вижили під час нападу закликають провести ходу до Вашингтона з вимогою внести зміни до правил, що регулюють обіг зброї в США.