В ім'я просвіти: англійська церква дозволила використовувати шпилі на храмах для роздачі інтернету

12:16, 20 лютого 2018
Світ
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На шпилі і даху поставлять тарілки і бездротові датчики / фото uoj.org.ua

До 2022 році якість підключення в маленьких містах і селах має покращитися, як пише CNBC.

Церква збирається використовувати близько 10 тисяч будівель для розвитку бездротового інтернету. Британська влада вважає, що церкви знаходяться в центрах невеликих громад і підходять для роздачі мережі. Приватні оператори будуть укладати угоди з місцевими єпархіями.

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Угода з англійською церквою означає, що навіть будівлю XV століття можна використовувати для поліпшення життя людей і підвищення якості зв'язку у важкодоступних місцях, — повідомляє британське Міністерство культури і ЗМІ.

Вже близько 120 церков дозволили встановити у себе обладнання для роздачі інтернету. На шпилі і дахи поставлять тарілки та бездротові датчики.

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Теги: #церкви інтернет