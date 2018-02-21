В уряді Латвії звинувачення у корупції голови центробанку пов’язали зі спробою вплинути на вибори

Міноборони Латвії вважає, що "операція" за структурою та виконанням ідентична тому, що спостерігалося у передвиборчий період у США, Франції та Німеччині.

Міністерство оборони Латвії вважає, що звинувачення на адресу голови центрального банку країни Ілмарса Рімшевічса можуть бути частиною дезінформаційної кампанії ззовні, спрямованої на те, щоб знизити довіру до уряду та повпливати на заплановані на жовтень цього року вибори.

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У заяві, поширеній у вівторок, 20 лютого, міністерство зауважило, що ця операція за структурою та виконанням ідентична тому, що спостерігалося у передвиборчий період у США, Франції та Німеччині, повідомляє агенція Reuters, передає DW.com.

Про те, що дії Novik bank у ЗМІ є провокацією, спрямованою проти Латвії, вже заявили і прем'єр-міністр країни Маріс Кучінскіс та міністерка фінансів Дана Рейзнієце-Озола, яка раніше закликала Рімшевічса піти у відставку.

Сам підозрюваний у корупції голова Банку Латвії Ілмарс Рімшевічс, якого напередодні випустили з-під варти під заставу в 100 тисяч євро, називає діяльність у країні російського бізнесмена Григорія Гусельникова аферою. Останній є найбільшим акціонером згадуваного банку Novik bank і нещодавно звернувся до міжнародного третейського суду з позовом через нібито вимогу хабара.

Рімшевічс також заявив, що не має наміру йти з посади у зв'язку з корупційним скандалом. "Я прийняв рішення не подавати у відставку, тому що я невинен", - запевнив голова центробанку на прес-конференції 20 лютого.

Тим часом в Єврокомісії заявили, що уважно стежать за ситуацією довкола очільника Банку Латвії, який входить і до складу Ради Європейського центробанку. "Ми бачимо шкоду, завдану репутації Латвії", - заявив у вівторок у Брюсселі Валдіс Домбровскіс, заступник голови Єврокомісії та колишній очільник латвійського уряду. За його словами, в ЄС очікують, що відповідні органи Латвії розберуться з цим питанням.

Ілмарс Рімшевічс був затриманий у неділю з можливістю вийти на волю під заставу у 100 тисяч євро. Цю суму того ж дня вніс друг очільника центрального банку країни. Перед цим у квартирі та офісі глави Банку Латвії провели обшуки, а самого Рімшевічса допитали.