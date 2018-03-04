"Оскар-2018": ювілейна сцена церемонії буде складатися з 45 мільйонів кристалів Swarovski (фото)

Для оформлення сцени вже шостий рік поспіль був запрошений відомий сценічний дизайнер Дерек Маклейн, володар премій Tony and Emmy.

Вже сьогодні, 4 березня, відбудеться 90-та ювілейна церемонія вручення премії Американської кіноакадемії "Оскар". Головна сцена театру Долбі в Лос-Анджелесі, на яку будуть підніматися ведучі та номінанти, захоплює і чарує.

Про це пише Сегодня з посиланням на Architectural Digest.

Для оформлення сцени вже шостий рік поспіль був запрошений відомий сценічний дизайнер Дерек Маклейн, володар премій Tony and Emmy. На відміну від минулорічної сцени, оформленої в стилі ар-деко, в цей раз дизайнер приділив увагу абстракціонізму.

Натхненний світом і його відображенням, дизайнер вирішив створити арку з використанням 45 мільйонів кристалів Swarovski перед кулісою, щоб створити приголомшливий фон. Крім того, Маклейн додав дзеркала, кришталеві люстри і інші деталі.

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"Вона виглядає як мінерал або своєрідна скульптура з подрібненого скла", – говорить він.

Більшу частину сцени займає гігантський світлодіодний екран, на якому будуть представлені цифрові проекції, натхненні ескізами Маклейна. Глядачі біля телеекранів побачать проекції тривимірної якості і більш реалістичного вигляду.