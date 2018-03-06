Колишній радник Трампа відмовився співпрацювати зі слідством у "російській справі"

Сем Нанберг заявив, що не збирається давати свідчення у справі про російське втручання у вибори.

Колишній політичний консультант Трампа Сем Нанберг заявив, що не має наміру підкорятися порядку про дачу свідчень великому журі присяжних в рамках розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання у вибори 2016 року.

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«Я не збираюся співпрацювати, – сказав Нанберг. – З якого дива мені витрачати 80 годин на розбір своїх електронних листів». Йдеться про листування з колишніми радниками Трампа Стівом Бенноном і Роджером Стоуном, передає Голос Америки.

Розслідування Мюллера було розпочато через висновки американських розвідслужб про те, що Росія втручалася у вибори з метою допомогти Трампу, який здобув несподівану перемогу над демократом Хілларі Клінтон. Росія ці звинувачення відкидає, Трамп заявляє, що ніякої змови між його передвиборним штабом і Кремлем не було.

Мюллер вже висунув звинувачення кільком помічникам Трампа та 13 російським громадянам.

Нанберг в телефонному інтерв'ю MSNBC назвав направлену йому повістку «абсолютно безглуздою» і рішуче відкинув підозри про змову між Трампом і Росією. «Дональд Трамп не вступав у змову з Росією. Це цілковита безглуздість вважати, що Дональд Трамп вступав у змову з Росією», – сказав Нанберг.

Нанберг почав працювати з Трампом у 2011 році, коли той ще займався бізнесом, і таким чином став одним з його перших політичних радників, проте був звільнений з передвиборного штабу в серпні 2015 року, до початку найактивнішої фази передвиборчої кампанії.