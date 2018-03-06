США заборонили двосторонні контакти з Польщею в Білому домі через закон про "бандерівську ідеологію" - ЗМІ
США ввели обмежувальні заходи проти польської влади через Закон про Інститут національної пам’яті.
Про це повідомляє польське видання Onet, з посиланням на відповідні документи, які це підтверджують.
Згідно з цими документами, президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький не зможуть відвідати Білий дім і зустрітися з Дональдом Трампом та іншими американськими високопосадовцями, поки до закону не будуть внесені зміни.
В США вважають, що закон неприйнятний, оскільки він обмежує свободу вираження поглядів. До врегулювання суперечки щодо закону США вводять заборону уряду на польські двосторонні контакти на високому рівні в Білому домі.
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Також у Конгресі США зростають антипольські настрої, тоді як Конгрес має дати згоду на фінансування військових проектів у Польщі. Тому Конгрес може заблокувати фінансування військового співробітництва.
Як відомо, У Польщі 1 березня набув чинності закон про Інститут національної пам’яті.
Цей документ передбачає кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема вживатиме словосполучення «польські табори смерті», а також тих, хто заперечуватиме «злочини українських націоналістів», скоєні щодо громадян Польщі в період 1925–1950 років.