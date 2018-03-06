США заборонили двосторонні контакти з Польщею в Білому домі через закон про "бандерівську ідеологію" - ЗМІ

В США вважають, що закон неприйнятний, оскільки він обмежує свободу вираження поглядів. До врегулювання суперечки щодо закону США вводять заборону на польські двосторонні контакти на високому рівні.

США ввели обмежувальні заходи проти польської влади через Закон про Інститут національної пам’яті.

Про це повідомляє польське видання Onet, з посиланням на відповідні документи, які це підтверджують.

Згідно з цими документами, президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький не зможуть відвідати Білий дім і зустрітися з Дональдом Трампом та іншими американськими високопосадовцями, поки до закону не будуть внесені зміни.

В США вважають, що закон неприйнятний, оскільки він обмежує свободу вираження поглядів. До врегулювання суперечки щодо закону США вводять заборону уряду на польські двосторонні контакти на високому рівні в Білому домі.

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Також у Конгресі США зростають антипольські настрої, тоді як Конгрес має дати згоду на фінансування військових проектів у Польщі. Тому Конгрес може заблокувати фінансування військового співробітництва.

Як відомо, У Польщі 1 березня набув чинності закон про Інститут національної пам’яті.

Цей документ передбачає кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема вживатиме словосполучення «польські табори смерті», а також тих, хто заперечуватиме «злочини українських націоналістів», скоєні щодо громадян Польщі в період 1925–1950 років.