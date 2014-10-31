Ракета з космічною вантажівкою Cygnus була підірвана по команді з землі

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на CNN. Як повідомив представник компанії Orbital Sciences, який координував підготовку до старту, це було зроблено після того, як стало очевидно, що в роботі систем корабля виникли неполадки.

Факт використання системи самоліквідації підтвердив і Беррон Бенескі, віце-президент зі зв'язків з громадськістю в Orbital Sciences, яка розробила Antares.

Як вважає колишній астронавт і консультант іншої приватної американської космічної компанії Space X Марк Келлі, дії центру управління польотом були виправдані. "Коли вони зрозуміли, що космічний корабель не зможе вийти на орбіту, була дана команда системі самоліквідації, щоб ракету не віднесло вітром і вона не вибухнула над густонаселеною місцевістю", - пояснив Келлі, який пілотував шатли Endeavour і Discovery.

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Вибух Antares стався під час запуску з космодрому NASA на острові Уоллопс відразу після старту в 18:23 за місцевим часом (01:23 мск 29 жовтня). Ракета повинна була вивести на орбіту корабель Cygnus з вантажем для Міжнародної космічної станції.

В результаті вибуху ніхто не постраждав, проте був нанесений серйозний збиток стартовому майданчику космодрому. За оцінками працівників НАСА, пошкодження отримали деякі службові будівлі, там вибиті вікна та двері. Зараження навколишнього середовища не виявлено.

Носію належало доставити на МКС більше 2 тонн продовольства і інших корисних вантажів. На борту перебувало близько 720 кг обладнання та матеріалів для наукових експериментів, зокрема, для проведення хімічного аналізу речовин, що утворюються при згорянні метеоритів в атмосфері.