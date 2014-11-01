Данія звинуватила Росію в "імітації ракетної атаки"

Про це повідомляє Дождь з посиланням на доповідь Військової розвідки (FE) Данії з оцінками ризиків безпеки.

Зокрема, згідно з доповіддю, в середині літа російський військовий літак провів «імітацію ракетної атаки» біля данського острова Борнхольм, уточнює газета Jyllands-Posten. Винищувач наблизився до острова на малій висоті, як ніби він був озброєний ракетним озброєнням, але потім розвернувся і полетів назад.

Читайте такожDie Welt: Винищувачі над Європою - Путін тестує обороноздатність НАТОЦей маневр, ймовірно, став відповіддю Росії на навчання під американським командуванням, які раніше пройшли в цій же зоні, зазначає видання.

Нагадаємо, НАТО заявило, що 28 та 29 жовтня в міжнародному повітряному просторі було перехоплено 19 російських військових літаків. Мова йде про винищувачах, штурмовики і бомбардувальники. Вони пролітали в безпосередній близькості від європейських повітряних кордонів.

Зокрема, у вівторок над Балтикою перехоплювачі Данії, Фінляндії, Швеції, Португалії та Німеччини засікли сім російських літальних апаратів. На наступний день там же виявили три групи російських літаків. При цьому принаймні в одному з чотирьох випадків літаки вимкнули засоби зв'язку, що створювало ризик зіткнення з цивільними рейсами.