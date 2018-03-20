Внаслідок стрілянини у школі в американському Меріленді поранено троє людей

За даними ЗМІ, всі троє поранених, в тому числі і сам нападник, перебувають у критичному стані

У середній школі Грейт-Міллз в американському штаті Меріленд сталася стрілянина, ЗМІ повідомляють про трьох поранених, зокрема і самого підозрюваного нападника.

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За даними агенції Reuters, всі троє поранених перебувають у критичному стані.

Будівлю школи негайно закрили, на місце виїхала поліція і представники влади і різних силових агентств.

У школі, розташованій за 100 км від столиці США Вашингтона, навчаються понад 1600 підлітків-старшокласників.

За даними Washington Post, дзвінок із повідомленням про стрілянину поліція отримала вранці, коли в школі почалися заняття.

Шериф попросив батьків не наближатися до будівлі школи і не намагатися в нього зайти.

Мотиви нападу залишаються поки невідомими.

Як повідомляв УНІАН, місяць тому стрілянина сталася в школі у штаті Флорида. Тоді загинули 17 людей. Незабаром місцева влада схвалила законопроект про додаткові обмеження на продаж зброї.