У Німеччині машиністи поїздів оголосили масштабний страйк

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на телеканал N-tv.

З 15.00 будуть страйкувати працівники, що забезпечують рух товарних поїздів. З 02.00 четверга до них приєднаються працівники пасажирських поїздів. Передбачається, що акція протесту триватиме до 04.00 понеділка. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це найбільш масштабний страйк співробітників Deutsche Bahn за всю історію концерну.

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Напередодні черговий раунд переговорів між профспілкою і керівництвом залізничного концерну успіхом не увінчався. Профспілка вимагає поліпшення умов праці для персоналу поїздів Deutsche Bahn. Зокрема, як йдеться в заяві, кожен повинен отримати надбавку до зарплати в 5% за тарифною сіткою, а також дві додаткові позначки в графу "досвід" в документи співробітників після 30-35 років, що дозволить автоматично отримувати надбавку в 120 євро.

Також профспілка вимагає скоротити робочий тиждень з 1 січня 2015 року до 37 годин, забезпечити вихідні мінімум з 22.00 п'ятниці до 06.00 понеділка і хоче, щоб працівники отримували відсотки від виручки концерну.