Відбувся легким переляком: у США пілот вижив при жорсткій посадці літака на пляж (відео)
13:01, 22 березня 2018Світ
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При посадці літак перекинуло і ще кілька метрів протягнуло по землі.
У США пілот вижив під час жорсткої посадки літака на пляж
67-річний чоловік вирішив приземлитися на березі річки Колумбія, коли зрозумів, що з літаком є проблеми.
Посадка виявилася жорсткою: щойно шасі торкнулося землі, літак перекинуло і ще кілька метрів протягнуло по землі, йдеться у сюжеті ТСН. Пілот відбувся незначними ушкодженнями.
Окрім пілота в кабіні літака нікого не було.
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