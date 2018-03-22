Відбувся легким переляком: у США пілот вижив при жорсткій посадці літака на пляж (відео)

13:01, 22 березня 2018
Світ
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Посадка виявилася жорсткою: щойно шасі торкнулося землі, літак перекинуло і ще кілька метрів протягнуло по землі, йдеться у сюжеті ТСН. Пілот відбувся незначними ушкодженнями.

Окрім пілота в кабіні літака нікого не було.

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Теги: #літак#США#пілот