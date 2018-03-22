Відбувся легким переляком: у США пілот вижив при жорсткій посадці літака на пляж (відео)

При посадці літак перекинуло і ще кілька метрів протягнуло по землі.

67-річний чоловік вирішив приземлитися на березі річки Колумбія, коли зрозумів, що з літаком є проблеми. Посадка виявилася жорсткою: щойно шасі торкнулося землі, літак перекинуло і ще кілька метрів протягнуло по землі, йдеться у сюжеті ТСН. Пілот відбувся незначними ушкодженнями. Окрім пілота в кабіні літака нікого не було.

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