Вирішуватиме Путін: в Кремлі розповіли, як відповідатимуть на видворення своїх дипломатів

У Кремлі вирішили діяти за принципом "взаємності" у відповідь на висилку дипломатів.

У Кремлі висловили жаль у зв'язку з рішенням низки країн про видворення російських дипломатів, а остаточне рішення щодо відповідних заходів ухвалить президент Володимир Путін.

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Про це повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков.

"Нам належить проаналізувати ситуацію, яка складається у зв'язку з озвученими рішеннями про висилку наших дипломатів низкою країн. Основний аналіз буде проведений у нашому дипломатичному відомстві. Після цього президенту будуть повідомлені пропозиції, будуть представлені пропозиції про відповідні кроки", - сказав він журналістам.

Пєсков додав, що відповідні заходи затвердить Путін. "Остаточне рішення буде ухвалювати глава держави", - сказав він.

Прес-секретар уточнив, що Кремль діятиме за принципом взаємності. При цьому Пєсков знову наголосив, що Росія не має жодного стосунку до "справи Скрипаля".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні одразу 14 з 28 країн-членів Євросоюзу вирішили вислати російських дипломатів у відповідь на спробу отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля і його доньки у Великобританії, за яким, як вважає слідство, стоїть Москва. До висилки приєдналися Канада, США й Україна.

12 березня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, виступаючи в парламенті, заявила, що за замахом на колишнього агента Сергія Скрипаля "з великою часткою ймовірності" стоїть Росія. Вона в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Росія не причетна до отруєння Сергія Скрипаля і готова співпрацювати зі слідством.