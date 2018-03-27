У Росії оголосили загальнонаціональний траур через пожежу в Кемерово

Траур буде оголошено по всій Росії 28 березня. За останніми даними, в результаті пожежі в кемеровському торговому центрі загинули 64 людини.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про оголошення 28 березня загальнонаціонального трауру у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в торгово-розважальному центрі «Зимова вишня» в Кемерово.

Текст документа опублікований на сайті Кремля.

«Висловлюючи скорботу за загиблими і співчуваючи їх рідним і близьким, постановляю: оголосити 28 березня 2018 року днем жалоби в Росії», — йдеться в указі. В цей день, як уточнюється в документі, на всій території Росії будуть приспущені державні прапори. Установам культури і телеканалам 28 березня запропоновано відмінити розважальні заходи і програми.

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Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей. За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.