У Росії пропонують зробити жорсткішим продаж сигарет

Як пишуть "Известия", Піддубний на найближчому засіданні комітету підніме питання про підготовку проекту закону щодо внесення змін у відповідні нормативно-правові акти Російської Федерації.

Парламентарій також вважає, що депутатам необхідно вирішити питання низької ефективності правозастосування нещодавно прийнятого антитютюнового закону.

Крім того, в Держдуму буде повторно внесено проект закону сенатора В'ячеслава Фетісова про збільшення віку осіб, які можуть купувати алкоголь, з 18 років до 21 року.

Читайте такожВООЗ закликала знову підвищити податки на сигарети"У нас відбудеться засідання комітету і я запропоную провести круглий стіл з приводу дотримання закону про заборону куріння та обговорити внесення ініціативи щодо заборони продажу тютюну до 21 року, - розповів Піддубний.