"Приміщення - велике, персоналу - замало": техдиректор кемеровського ТЦ заявив в суді про його занедбаний стан

Він підкреслив, що не знав про неполадки системи оповіщення і на момент пожежі він був на місці. За його словами, коли він дізнався про пожежу, то наказав евакуювати людей.

Технічний директор кемеровського ТРЦ "Зимова вишня" Георгій Соболєв заявив в суді про численні проблеми в будівлі центру, яка згоріла 25 березня.

Про це повідомляє "Інтерфакс". "Останнім часом центр був у занедбаному стані. При цьому я мав маленькі фінансові ресурси, приміщення - велике, персоналу - замало", - сказав Соболєв.

За його словами, коли він дізнався про пожежу, то наказав евакуювати людей. "На момент пожежі я був на місці. Я особисто піднімався з пожежними для визволення жінки з скляного ліфта, застряглого під час пожежі. Про неполадки системи оповіщення я не знав", - пояснив Соболєв.

Він зазначив, що йому важко дати адекватну оцінку вимогу про його арешт, так як він знаходиться "в емоційно поганому стані".

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Разом з тим, представник слідства в суді повідомив, що Соболєв знав про несправності системи, але нічого не робив для усунення несправності. "Двері повинні були при пожежі відкритися автоматично, але цього не сталося. Соболєв не зробив нічого, люди залишилися один на один з небезпекою", - сказав слідчий.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові відбувся 25 березня. За інформацією МНС РФ, займання виникло на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. За останніми даними, в результаті пожежі загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей, а також 200 тварин з контактного зоопарку.