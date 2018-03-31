ЗМІ повідомили про рішення Трампа заморозити $200 мільйонів на відновлення Сирії

20:11, 31 березня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

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Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

За інформацією видання, таке рішення було ухвалено після того, як Трамп прочитав у ЗМІ про зобов'язання Вашингтона з виплати додаткових $200 млн навідновлення Сирії.

Джерела газети відзначають, що в Пентагоні президента запевняли, що зараз терористи втратили контроль над всією територією Сирії, за винятком тих, що залишилися 5% земель, але боротьба з терористами на остаточному етапі «зайшла в глухий кут».

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Теги: #Сирія#гроші#Дональд Трамп