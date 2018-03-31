ЗМІ повідомили про рішення Трампа заморозити $200 мільйонів на відновлення Сирії

Рішення було ухвалено після того, як Трамп прочитав у ЗМІ про зобов'язання Вашингтона з виплати додаткових $200 млн на відновлення Сирії.

Президент США Дональд Трамп дав розпорядження Державному департаменту призупинити виділення $200 млн на відновлення Сирії.

Читайте такожНаблизилися до позицій США: у Сирії могло відбутися повторення розгрому найманців РФ

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

За інформацією видання, таке рішення було ухвалено після того, як Трамп прочитав у ЗМІ про зобов'язання Вашингтона з виплати додаткових $200 млн навідновлення Сирії.

Джерела газети відзначають, що в Пентагоні президента запевняли, що зараз терористи втратили контроль над всією територією Сирії, за винятком тих, що залишилися 5% земель, але боротьба з терористами на остаточному етапі «зайшла в глухий кут».