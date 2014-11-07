У Польщі занепокоєні активізацією російських шпигунів

Діяльність спецслужб РФ спостерігається на теренах всього ЄС / rlyatas.livejournal.com

Про це сказав голова Агентства внутрішньої безпеки Польщі Даріуш Лучак на засіданні парламентського комітету у справах спецслужб, повідомляє «Євпропейська правда» з посиланням на Gazeta Wyborcza.

За його словами, активність російських спецслужб на території Польщі "незмінно висока протягом багатьох років".

"Звичайно, зараз їхня інтенсивність трохи вища, але немає підстав для паніки. Польські служби намагаються робити свою справу", - додав голова комітету у справах спецслужб Артур Дембський.

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Високий рівень російської присутності і широкий спектр діяльності спецслужб РФ спостерігаються не лише в Польщі, а й на теренах всього ЄС, зазначили на засіданні.

Лучак повідомив, що наразі спецслужби і прокуратура розслідують кілька справ щодо осіб, які підозрюються у шпигунстві, але уточнити деталі відмовився.

Нагадаємо, Агентство національної безпеки затримало російського шпигуна, якого помітили на засіданні Сейму, за підозрою в діяльності на користь російського ДРУ.