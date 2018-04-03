В одному з міст США школярів зобов'язали носити прозорі рюкзаки (відео)

Надаються вони всім безкоштовно. Таким чином, вчителі зможуть контролювати, що несе дитина з собою і чи не має зброї.

В американському місті Паркленд школярів зобов'язали носити в школу прозорі рюкзаки.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Адміністрація школи, де півтора місяці тому сталася одна з найкривавіших стрільб в історії країни, убезпечити дітей вирішила своєрідним способом.

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"Відтепер школярі обов'язково повинні носити прозорі рюкзаки. Надаються вони всім безкоштовно. Таким чином, вчителі зможуть контролювати, що несе дитина з собою і чи не має зброї", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Флориді схвалили носіння вчителями зброї в школах.