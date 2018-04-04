"Це було б збоченням": Британія відмовилася вести спільне з Росією розслідування справи Скрипаля

У Британії вважають, що Росія ніколи не погодиться з легітимністю якого-завгодно розслідування застосування хімічної зброї, якщо вона не знайде відповіді, яка подобається Росії.

Влада Великобританії відмовляються вести спільне з Росією розслідування справи про отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це повідомляється в офіційній заяві Лондона за результатами засідання Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО), яке у стислі строки було скликано за інціативою Росії.

"Ми не погодимося з вимогою Росії провести спільне розслідування теракту в Солсбері, тому що Великобританія - при підтримці багатьох інших країн - оцінила, що дуже ймовірно, що російська держава несе відповідальність за цей напад, і що немає правдоподібного альтернативного пояснення. У Конвенції про хімічну зброю немає вимоги про те, щоб жертва залучала ймовірного злочинця до спільного розслідування. Це було б збоченням", - йдеться в заяві.

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В Британії вважають підозрілим настільки сильне бажання Росії втрутитися у розслідування справи Скрипалів.

"Представляється очевидним, що Росія ніколи не погодиться з легітимністю якого-небудь розслідування застосування хімічної зброї, якщо вона не знайде відповіді, яка сподобається Росії. Інакше чому б Росії не почекати тиждень або два, поки ОЗХО не завершить надання технічної допомоги Сполученому Королівству і не підготує доповідь, перш ніж скликати цю нараду?", - наголошується в тексті заяви.

При цьому звертається увага на те, що з російської сторони не надали жодної відповіді на запити Великобританії.

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"Росія не відповіла на жодне з цих питань, і замість цього породила понад 24 суперечливих зустрічних наративи, які постійно змінюються. Вони припустили, що Швеція чи США могли здійснити атаку, або, за словами міністра закордонних справ Лаврова 2 квітня, Великобританія напала на власний народ, щоб відволіктися від Brexit". Це безсоромні, безглузді заяви", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня виявили без свідомості на лавці в парку міста Солсбері на півдні Великобританії.

На даний момент Юлія Скрипаль прийшла до тями, вона почала розмовляти, пити воду і приймати їжу. Її батько Сергій продовжує знаходиться в комі.

Ситуація навколо їх отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.