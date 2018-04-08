Художник із Нідерландів створює дивовижні картини на шкірках бананів (фото)

Художник виявив, що банани можуть бути справді унікальним природнім полотном.

Художник з Роттердаму Стефан Бруш (відомий також під псевдонімом iSteef) вибрав нетиповий матеріал для своєї творчості – митець створює картини на шкірках бананів.

На його сторінці в Instagram регулярно з'являються нові шедеври на найрізноманітніші теми: пейзажі, кадри з фільмів або навіть біблійні сюжети, передає 24 канал.

Бруш виявив, що банани можуть бути справді унікальним природнім полотном.

"Все почалося кілька років тому, коли я тільки почав використовувати Instagram", – розповів художник виданню Bored Panda.

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"Я був на роботі, і я просто хотів щось намалювати. Я тоді помітив мій банан, і я вирішив, що це буде хороший пост, якщо я просто намалюю щасливе обличчя", – додав він.

Стефан здивувався, як приємно малювати по банановій шкірці, і вирішив зробити це знову на наступний день.

"Після цього я намагався придумати нові ідеї для малюнків, використовуючи форму банану різними шляхами", - розповів художник.