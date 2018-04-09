Медведєв поскаржився на нові санкції проти РФ і пояснив їх "прагматичною метою" США

За словами російського прем'єра, санкції, запроваджені США в п'ятницю стосовно 24 громадян і 14 компаній Росії, є проявом протекціоністської політики Вашингтона.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що роздуми про «поганих росіян» - лише привід, США через санкції вирішують свої економічні завдання неконкурентоспроможними способами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив сьогодні на зустрічі з віце-прем'єрами.

«Як і в попередніх санкційних діях, ми бачимо в цьому абсолютно очевидну і просту прагматичну мету - вирішувати неконкурентоспроможними способами свої економічні завдання», - сказав Медведєв.

«Тобто політична обкладинка. А всі ці міркування про якихось поганих росіян, яких потрібно покарати, вони не повинні затуляти економічної суті. А економічна суть полягає в просуванні комерційних американських інтересів по всьому світу всупереч чинним торговельним правилам, всупереч сформованому порядку», - додав він.

Медведєв зазначив, що ще будучи кандидатом в президенти Дональд Трамп активно виступав за те, щоб Америка вела протекціоністську політику і зараз це відбувається.

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«Причому не лише стосовно Росії - проти цілого ряду держав запроваджується нове мито. Це стосується і Євросоюзу, на сталеву, на алюмінієву продукцію в тому числі. Ну, а з Китаєм взагалі назріває пряма торговельна війна», - сказав Медведєв.

Він підкреслив, що санкції, запроваджені США в п'ятницю щодо 24 громадян і 14 компаній Росії, є проявом протекціоністської політики Вашингтона.

«П'ятничні санкції щодо нашої країни - це, звичайно, ще один прояв цієї протекціоністської політики, але завуальовані ще ів цю санкційну обкладинку», - сказав він.

При цьому доручив опрацювати заходи підтримки російських компаній, що потрапили під нові санкції США.

«Щодо тих наших компаній, які потрапили під ці самі санкції, потрібно розглянути питання про те, щоб надати підтримку. Це стосується і металургів, і енергетичного сектору, і торгівлі продукцією оборонно-промислового комплексу», - сказав Медведєв.

За його словами, санкції «неприйнятні» і «нелегітимні», оскільки «взагалі знаходяться поза площиною міжнародного права».

«І, звичайно, залишаємо за собою право на дії у відповідь, включаючи чинні торговельні угоди і процедури», - сказав Медведєв.

«По суті це перешкода нормальній діяльності російських компаній, які успішно працюють на глобальних ринках і складають в цьому сенсі і конкуренцію американському бізнесу», - сказав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН 6 квітня управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства Сполучених Штатів Америки, провівши консультації з Державним департаментом, визначило сім російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, і ще 17 російських вищих службових осіб для запровадження обмежувальних заходів у вигляді санкцій.

Зокрема, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, голова ради директорів ВАТ "Ен Пі Ві Інжиніринг" Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ з соціально економічного співробітництва з країнами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, голова комітету ради Федерації РФ Костянтин Косачев, голова правління і заступник голови ради директорів ВАТ "Газпром" Олексій Міллер і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Також під санкції потрапили російська державна компанія "Рособоронекспорт", банк "Російська фінансова корпорація", холдинг "Російські машини", група компаній "Ренова" і російська алюмінієва компанія "Русал".

Крім того, під обмеження потрапили агрохолдинг «Кубань», російська промислова група «Базовий Елемент», а також група компаній En + Group, яка управляє активами Олега Дерипаски в сфері енергетики, кольорової металургії та гірничодобувної промисловості.

Крім них, російська автомобілебудівна компанія «Група ГАЗ», підприємство «Газпром буріння», енергетична компанія "ЕвроСибЕнерго", компанія "Ладога Менеджмент" і компанії "Ен Пі Ві Інжиніринг".

У той же час, у списку опинилися генеральний директор і співвласник ВАТ "Сургутнафтогаз" Володимир Богданов, заступник міністра оборони РФ і тимчасовий губернатор Тульської області Олексій Дюмін, президент футбольного клубу "Зеніт" (Санкт-Петербург) Сергій Фурсенко, підприємець і член Федеральних зборів РФ від Дагестану Сулейман Керімов, банкір і президент-голова правління ВТБ Андрій Костін, мільйонер Владислав Рєзник, підприємець і колишній зять президента РФ Володимира Путіна Кирило Шамалов, помічник президента РФ Євген Школов, підприємець і депутат Держдуми Андрій Скоч, статс-секретар - заступник голови Банку Росії Олександр Торшин, повноважний представник Президента Російської Федерації в Південному федеральному окрузі Володимир Устинов, начальник Головного управління з протидії екстремізму МВС РФ Тимур Валіулін, голова Федеральної служби з нагляду в сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) Олександр Жаров і директор Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації Віктор Золотов.